Il Comune di Fiumicino compie 33 anni

L’aula consiliare protagonista di uno speciale programma di festeggiamenti

di Fernanda De Nitto

Fiumicino in festa per il 33° anniversario dalla nascita del Comune, che attraverso un referendum nel 1992 decise di divenire autonomo dalla capitale.

L’aula consiliare è stata protagonista di uno speciale programma di festeggiamenti dedicato a coloro che storicamente, culturalmente, politicamente e professionalmente si sono adoperati e sono ancora oggi impegnati per la valorizzazione, promozione e sviluppo della Città di Fiumicino.

L’evento, egregiamente moderato dall’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, si è aperto con l’esecuzione dell’inno nazionale eseguito dal duo Piercarlo Salvia e Alessandro Crispolti, intonato dagli allievi dell’Accademia MTDA, i quali hanno anche cantato l’inno del Giubileo.

Ad aprire i festeggiamenti il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, che davanti al numeroso pubblico presente ha dichiarato: “Oggi celebriamo un momento speciale per la nostra comunità dichiarandoci orgogliosi di rappresentare le istituzioni di questo straordinario territorio. Una Città in crescita dal punto di vista demografico, economico e culturale grazie all’impegno, alla passione e alla determinazione di ogni singolo cittadino. Siamo un territorio che punta sulla qualità della vita, sulla valorizzazione dei suoi tesori naturalistici, ambientali e storici. Abbiamo l’onore di amministrare un comune sempre più centrale nelle scelte strategiche ed economiche, non solo regionali, ma nazionali ed internazionali, come il porto turistico crocieristico, l’ampliamento infrastrutturale dell’aeroporto o al percorso che ci vedrà protagonisti nella nuova Provincia porta d’Italia e alle tante sfide che ancora ci attendono. Stiamo lavorando in maniera responsabile per costruire un futuro ancora più luminoso di una città accogliente e dinamica“.

“Nell’odierna giornata commemoriamo un anniversario importante per la nascita del nostro comune, un traguardo che segna il cammino di una comunità forte, unita e in continua evoluzione – ha affermato il Sindaco Baccini nel suo discorso alla Città – Fiumicino è cresciuto tanto in questi anni divenendo un punto di riferimento per l’intero paese. Abbiamo affrontato sfide e superato difficoltà, ma sempre con lo spirito di credere nelle proprie radici. Un territorio che valorizza le bellezze naturali, proiettato verso il futuro con progetti innovativi per la nostra crescita economica, culturale e sociale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’evoluzione della città, per la passione e l’amore messo per la costruzione di una comunità sempre migliore. Insieme continueremo a scrivere la storia del nostro amato comune. Auguri a Fiumicino!”.

La cerimonia è poi proseguita con lo svelamento del prototipo di due metri della statua dell’Imperatore Traiano opera del maestro Alessandro Romano, il quale ha specificato che la scultura rappresenta la storia del grande imperatore, il quale dopo aver conquistato il Mondo conosciuto, si converte alla pace. Per la realizzazione dell’opera è stato fondamentale il contributo della Fondazione “Traianus Optimus Princeps”, rappresentata nell’occasione dal suo Presidente Duca Muzio Sforza Cesarini. La statua costituisce un prototipo dell’opera, prevista di otto metri, che a seguito di una sottoscrizione, potrà essere installata nei pressi di Piazzale Traiano Imperatore.

A seguire il Primo Cittadino ha omaggiato di una pergamena Adriana, moglie del compianto Sindaco Giancarlo Bozzetto, e l’ex primo cittadino Mario Canapini, ricordando anche il commissario prefettizio Mauro Laurino e il precedente Sindaco Esterino Montino. Riconoscimenti simbolici sono stati anche consegnati all’ex Senatore William De Vecchis e alla consigliera regionale Michela Califano.

La cerimonia è poi proseguita con i ringraziamenti a tutte le Forze dell’Ordine impegnate sul territorio, tra cui: Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Polizia di Frontiera, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Un encomio speciale è stato poi dedicato alla Polizia Locale di Fiumicino presente con il Dirigente Patrizia Carola e le funzionarie Tiziana Bruschi e Rina Ialongo.

Successivamente la Giunta comunale ha voluto rendere omaggio a tantissimi campioni dello sport che fanno volare alto il nome della Città. Tra questi: Angelo Bottone, Artem Shablii, il Circolo Velico Fiumicino, Ragusa Nicole, Citracca Andrea, Benedetti Valerio, Riccardo Pierdominici, Aurora Ferri, Tommaso Rufo, Sansalone Maya, Martorelli Sofia, Tristano Frattolillo, Eleonora Poligioni, Martina Carta e Irene Sica.

L’Amministrazione Comunale ha voluto, inoltre, ringraziare pubblicamente tutte quelle realtà che contribuiscono a rendere il nome della città apprezzato e conosciuto per eccellenza e competenza a livelli internazionali, consegnando le pergamene agli Aeroporti di Roma, all’Enac, Enav, Maccarese S.p.A., al Gruppo Paoletti Ecologia, Engie, Cobra Car, Cielo Srl e Best Western Rome Airport Hotel. Un riconoscimento è stato assegnato anche alla Fiumicino Tributi e a tutte le Pro Loco del territorio, particolarmente attive nella promozione territoriale e culturale; all’Associazione Donne per la Sicurezza e all’I.C. Porto Romano, insieme con le scuole superiori Paolo Baffi e Leonardo Da Vinci.

A conclusione dell’evento il Sindaco Baccini, insieme alla Giunta, ha omaggiato i dipendenti comunali che recentemente hanno raggiunto il pensamento, e consegnato al Segretario Generale Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno, una medaglia celebrativa dell’anniversario, destinata poi a tutti i dirigenti comunali, ringraziando i cittadini per la partecipazione alla cerimonia che si è conclusa sulle note di “Nel blu dipinto di blu”, magistralmente intonato dagli allievi dell’Accademia MTDA.