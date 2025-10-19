Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 19 Ottobre 2025

Il Comitato Tavoli del Porto esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di “Report”

“Difendere il giornalismo d’inchiesta significa difendere la democrazia”.

 

 

“Il Comitato Tavoli del Porto esprime la propria piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, in seguito al grave atto intimidatorio di cui sono stati vittime.” Lo dichiara il Comitato in una nota stampa.

 

“Il giornalismo d’inchiesta rappresenta un presidio fondamentale di democrazia, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico. Ogni attacco rivolto a chi esercita con rigore e coraggio il diritto-dovere di informare costituisce un’offesa non solo alla libertà di stampa, ma all’intera collettività.”

 

“Il Comitato desidera ringraziare Sigfrido Ranucci e la redazione di Report per l’impegno costante nel portare alla luce numerose vertenze territoriali e nel dare voce ai cittadini e ai comitati locali che, spesso in solitudine, si battono per la difesa del territorio e della qualità della vita contro gli interessi speculativi di grandi gruppi economici.”

 

“Tra i temi affrontati dal programma, anche il progetto del porto crocieristico di Fiumicino, la cui realizzazione solleva legittime preoccupazioni per l’impatto ambientale e sociale che comporterebbe sull’area e sulla comunità locale.”

 

“In questo momento difficile – conclude la nota – il Comitato Tavoli del Porto ribadisce il proprio sostegno a chi, come la redazione di Report, continua a svolgere un lavoro di grande valore civile e giornalistico, contribuendo a mantenere viva la coscienza critica del Paese.”

