Il Comitato Tavoli del Porto esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di “Report”

“Il Comitato Tavoli del Porto esprime la propria piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, in seguito al grave atto intimidatorio di cui sono stati vittime.” Lo dichiara il Comitato in una nota stampa.

“Il giornalismo d’inchiesta rappresenta un presidio fondamentale di democrazia, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico. Ogni attacco rivolto a chi esercita con rigore e coraggio il diritto-dovere di informare costituisce un’offesa non solo alla libertà di stampa, ma all’intera collettività.”

“Il Comitato desidera ringraziare Sigfrido Ranucci e la redazione di Report per l’impegno costante nel portare alla luce numerose vertenze territoriali e nel dare voce ai cittadini e ai comitati locali che, spesso in solitudine, si battono per la difesa del territorio e della qualità della vita contro gli interessi speculativi di grandi gruppi economici.”