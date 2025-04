Il 6 aprile torna l’iniziativa “Domenicalmuseo”

Ingresso gratuito per visitare le gemme culturali e storiche presenti sul territorio

di Dario Nottola

Ci attende un aprile con un pieno di appuntamenti e visite guidate nei siti archeologici di Fiumicino e di Ostia. Con l’iniziativa “Domenicalmuseo”, che prevede l’ingresso gratuito in musei ed aree archeologiche, anche l’amministrazione Comunale di Fiumicino “invita turisti e residenti ad approfittare di questa occasione, con l’ingresso gratuito domenica 6 aprile, per visitare le gemme culturali e storiche presenti sul territorio come l’area degli antichi Porti imperiali di Claudio e Traiano, il Museo delle navi, la Necropoli di Porto ad Isola Sacra”.

Domani, alle 11, intanto, è in programma una visita guidata speciale agli Scavi di Ostia Antica con il Direttore del Parco archeologico, Alessandro D’Alessio. Il 10 aprile, alle 10.30, una visita guidata della durata di due ore al Museo delle Navi con focus sui restauri appena conclusi dei relitti.

Venerdì 11 aprile, dalle ore 19, gli Scavi di Ostia ospiteranno la Via Crucis. Il 16 aprile in agenda, alle 18, l’Institututum Romanum Finlandiae ospiterà una conferenza dal titolo “Ostia in progress. Nuovi scavi, progetti e ricerche o al Parco archeologico di Ostia Antica (2022-2025)” a cura di Alessandro D’Alessio, Cristina Genovese e Claudia Tempesta.

Infine, il 19 aprile con “Fronte del porto”, alle 11, ci sarà un’attività ludica per famiglie nell’area dei porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino: attraverso la riproduzione di suoni sarà possibile ricostruire l’intensa e frenetica vita del porto in un melting pot di culture e religioni.

