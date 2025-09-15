Il 21 settembre “One for Liburna”: una serata di musica e solidarietà

Al Parco della Liburna visite guidate, rievocazioni e concerti per sostenere la nave romana e raccogliere fondi per la sua messa in sicurezza

di Roberto Saoncella

Si chiamerà “One for Liburna”, l’evento di solidarietà di raccolta fondi per la messa in sicurezza della nave romana in costruzione.

“Dobbiamo assolutamente intervenire in fretta, la nave va coperta, l’usura degli anni è ormai molto pesante e l’incendio di questa estate con la distruzione del laboratorio, ha fermato i lavori”, ha dichiarato il presidente di Saifo, Massimo Bianchi.

L’evento si terrà il prossimo 21 settembre al parco della Liburna, dalle 18 alle 22. Ci saranno speciali visite guidate alla nave, con personale universitario e rievocazioni in costume, e dall’aperitivo a cena tanta musica grazie ad Alessandro Brogli e alla sua “Jack&Elwood music agency”, che ha voluto sostenere la causa della Liburna offrendo gratuitamente per l’occasione l’impianto luci, audio e i gruppi musicali.

“Abbiamo ricevuto in questi mesi tanta solidarietà e quella di Brogli e della Jack&Elwood ne è un esempio. A tutti loro, ai gruppi musicali, all’ università di Roma La Sapienza che sta collaborando alla riuscita dell’evento, va il grazie mio e di Saifo. Ora dobbiamo fare un ulteriore piccolo sforzo. Partecipate, divertitevi e scoprite One for Liburna”, ha aggiunto Bianchi.

Per chi volesse contribuire economicamente all’evento può farlo attraverso le donazioni con PayPal. Per le attività commerciali che invece volessero pubblicizzarsi, c’è la possibilità di esporre degli striscioni all’interno dell’area evento. Per chi volesse contribuire con la propria associazione, band o altro, può rivolgersi a Saifo.