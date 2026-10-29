Fiumicino, 2 novembre: le cerimonie previste su tutto il territorio

Il programma degli appuntamenti nei cimiteri comunali alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione.
In occasione della Commemorazione dei Defunti, lunedì 2 novembre, il Comune di Fiumicino organizza una serie di cerimonie commemorative nei cimiteri del territorio, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
Il programma delle cerimonie prevede:
- Ore 9.00 – Palidoro: Cimitero di Palidoro, in via Aurelia 4, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.
- Ore 9.30 – Maccarese: Cimitero di Maccarese, in via di Maccarese 94, alla presenza del Consigliere Comunale Massimiliano Catini.
- Ore 10.30 – Fiumicino: Cimitero di Santa Ninfa, in via delle Idrovore di Fiumicino 201, alla presenza del Sindaco Mario Baccini. La benedizione sarà impartita dal Vescovo Gianrico Ruzza.
- Ore 12.30 – Fiumicino: Cimitero Monumentale, in via Portuense 2322, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.
La cittadinanza è invitata a partecipare alle commemorazioni.