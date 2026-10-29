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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 29 Ottobre 2026

Fiumicino, 2 novembre: le cerimonie previste su tutto il territorio

Il programma degli appuntamenti nei cimiteri comunali alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione.

 

In occasione della Commemorazione dei Defunti, lunedì 2 novembre, il Comune di Fiumicino organizza una serie di cerimonie commemorative nei cimiteri del territorio, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

 

Il programma delle cerimonie prevede:

  • Ore 9.00 – Palidoro: Cimitero di Palidoro, in via Aurelia 4, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.
  • Ore 9.30 – Maccarese: Cimitero di Maccarese, in via di Maccarese 94, alla presenza del Consigliere Comunale Massimiliano Catini.
  • Ore 10.30 – Fiumicino: Cimitero di Santa Ninfa, in via delle Idrovore di Fiumicino 201, alla presenza del Sindaco Mario Baccini. La benedizione sarà impartita dal Vescovo Gianrico Ruzza.
  • Ore 12.30 – Fiumicino: Cimitero Monumentale, in via Portuense 2322, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle commemorazioni.

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