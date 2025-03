I ragazzi della Porto Romano alla scoperta della storia locale

Gli studenti protagonisti di un percorso storico conoscitivo nella Necropoli di Porto all’Isola Sacra

di Fernanda De Nitto

Le classi prime medie delle sezioni I, E, G e D dell’istituto Porto Romano di Fiumicino, si sono rese protagoniste di un percorso storico conoscitivo che ha riguardato la Necropoli di Porto dell’Isola Sacra.

Studentesse e studenti, come dei piccoli ciceroni ed esploratori, si sono recati in visita presso il sito archeologico di Via Monte Spinoncia per approfondire la conoscenza dell’area composta da oltre duecento edifici funerari risalenti alla fine del I e il IV secolo d.C.

Per i ragazzi, emozionati e incuriositi dalla bellezza storica e naturalistica del luogo, l’uscita ha permesso di vivere in prima persona una lezione d’arte sui romani. Gli stessi si sono preparati in classe, grazie all’organizzazione ed assistenza delle docenti impegnate nel progetto, anche attraverso l’ausilio di video e documentari presenti in rete, utili per approfondire gli aspetti urbanistici e archeologici della Necropoli.

Gli studenti al termine della visita, grazie al supporto delle docenti, hanno potuto rievocare il convito che gli antichi romani riservavano ai defunti, quale momento di condivisione tra i partecipanti, volto a rinsaldare i vincoli della concordia familiare, avendo pertanto anche una valenza sociale.

Le professoresse dell’I.C. Porto Romano coinvolte nel progetto, che hanno organizzato le visite, sono state: Roberta Ambrosini, Giovanna Erario, Antonella Stabile, Valentina Boldrini, Stella Russo, Valentina Baldacchino e Concetta Galatà.

Alcune classi hanno avuto l’occasione di ascoltare, dalla voce di Paolo Calicchio, appassionato studioso di storia romana, archeologia e numismatica, aneddoti ed approfondimenti su alcune delle tombe presenti presso l’area archeologica, oltre che importanti riferimenti storici e culturali.

L’attività proseguirà, in particolare da parte degli studenti della sezione I D, con la realizzazione di un breve documentario in cui le ragazze e i ragazzi racconteranno davanti alle telecamere, quanto appreso sulla storia della Necropoli, in occasione del centenario dalla scoperta del sito archeologico, rinvenuto durante i lavori di bonifica di Isola Sacra.

Per la realizzazione del percorso formativo e storico l’I.C. Porto Romano desidera ringraziare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lorella Iannarelli, per l’organizzazione delle uscite presso la Necropoli il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura Federica Poggio, il referente della Ditta Fratarcangeli, insieme con il Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica Alessandro D’Alessio e il personale presente presso il sito archeologico insieme con l’Associazione Nazionale Carabinieri.