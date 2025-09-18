Gusto Italia sbarca a Fiumicino: tre giorni di sapori, tradizione e divertimento

Dal 19 al 21 settembre, Via della Torre Clementina diventa un grande Villaggio del Gusto con eccellenze enogastronomiche, artigianato e spettacoli per tutta la famiglia

Profumi, colori e sapori del vero Made in Italy tornano protagonisti a Fiumicino con “Gusto Italia – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana”, un evento imperdibile patrocinato dal Comune, che animerà dal 19 al 21 settembre il cuore della città dalle 10:00 alle 24:00.

Dopo aver incantato città come Caserta, Pompei, Salerno, Matera, Sapri e Ladispoli, la manifestazione approda a due passi dal mare, trasformando Via della Torre Clementina in un suggestivo Villaggio del Gusto, con casette in legno pronte a raccontare le storie e i segreti dei produttori e degli artigiani italiani.

Non solo degustazioni: il programma sarà arricchito da momenti dedicati alle specialità locali, realizzati in collaborazione con gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero Paolo Baffi di Fiumicino.

Spazio anche ai più piccoli con il Teatro dei Burattini, che porterà in scena Pulcinella e tante marionette allegoriche, regalando sorrisi e tradizione.

Tre giorni per vivere un’esperienza autentica, tra eccellenze enogastronomiche, artigianato artistico, spettacoli e cultura: un’occasione da non perdere per chi ama il Made in Italy in tutte le sue forme.