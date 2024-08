Grande successo per il Memorial “Cinzia nel Cuore”

Record di presenze, questa mattina a Villa Guglielmi, per la donazione di sangue

di Fernanda De Nitto

Record di presenze e di donazioni sangue per l’iniziativa sociale e di scopo divulgativo promossa da “Il Cuore di Cristiano – Associazione per l’oncologia pediatrica e la disabilità infantile ODV-ETS”, realizzata in collaborazione con l’ADV, Associazione Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presso la Corte di Villa Guglielmi.

Il Memorial, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, è nato per ricordare, nel giorno del suo compleanno, la volontaria dell’Associazione, Cinzia Pacilli, scomparsa prematuramente a causa di neoplasia mammaria.

L’evento è stato realizzato con il duplice obiettivo di promuovere e divulgare la tematica della prevenzione dei tumori, in particolare del seno e della pelle, e per diffondere la donazione sangue, ancor più necessario nei periodi estivi.

“L’iniziativa nata nel ricordo della nostra cara amica e volontaria Cinzia ha avuto un grandissimo successo per il totale delle persone che hanno partecipato ed aderito alla raccolta sangue, la quale ha raggiunto il limite massimo di donazioni previste – dichiara il Presidente dell’Associazione Il Cuore di Cristiano ODV-ETS, Loredana Vagni, che aggiunge – La donazione sangue è un atto fondamentale per il funzionamento dei sistemi sanitari mondiali. Infatti, ogni giorno, innumerevoli persone necessitano di trasfusioni per diverse ragioni, come interventi chirurgici, trattamenti oncologici, traumi dovuti ad incidenti, e tantissime altre emergenze mediche e sanitarie. La presenza dei donatori volontari riesce a sostenere ed implementare la costante domanda di sangue”.

“Ringrazio calorosamente, oltre tutte le volontarie e i volontari dell’Associazione, che hanno allestito e organizzato anche una gradevole colazione per tutti i presenti, soprattutto i donatori, il dermatologo Dott. Biolcati, l’oncologa Dott.ssa Noviello e il Dott. La Mura Francesco per la loro preziosa disponibilità nei confronti del nostro evento e dei partecipanti. Un grazie particolare all’Associazione ADVS, Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nella persona di Caterina Ricci, per aver allestito l’autoemoteca presso la corte di Villa Guglielmi, che ha permesso in totale sicurezza la trasduzione del sangue e la conservazione della sacche per le varie emergenze” ha concluso Loredana Vagni.

“I ringraziamenti più grandi sono per l’Associazione Il Cuore di Cristiano ODV-ETS, per il vulcanico Presidente Loredana Vagni e per tutti i volontari che hanno reso possibile questa speciale giornata dedicata alla raccolta sangue – afferma Caterina Ricci dell’Associazione ADVS – Nel periodo estivo trovare disponibilità di donatori risulta sempre più difficile, mentre Fiumicino si è dimostrato generoso e partecipe, proprio grazie alla grande sensibilità ed attenzione dell’Associazione del territorio, particolarmente impegnata per l’oncologia pediatrica e la disabilità infantile”.