Grande partecipazione per il 140° anniversario della Bonifica del Litorale Romano

Deposta una corona di alloro a memoria dei bonificatori per la loro impresa

di Dario Nottola

Grande partecipazione alla cerimonia che si è svolta, ieri pomeriggio, nella “Piazza del Maccarese“, in occasione del 140° anniversario della Bonifica del Litorale Romano, per ricordare l’importanza della bonifica di Ostia, Isola Sacra, Fiumicino e Maccarese. Un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e promosso dalla Cooperativa Ricerca sul Territorio.

È stata deposta una corona di alloro a memoria dei bonificatori per la loro impresa. Accanto ad Autorità, rappresentanze di associazioni, ad alunni della scuola Marchiafava, all’Ad della Maccarese spa, Claudio Destro, presenti il Sindaco Mario Baccini e l’assessore alla Cultura Federica Poggio che, dopo la cerimonia, hanno visitato, come da programma, all’Ecomuseo del litorale Romano nel Castello di San Giorgio, dove, in piazza della Pace, sono stati inaugurati i nuovi allestimenti della Sala 5 del Polo Ecomuseale. “Grazie alla CRT, Cooperativa ricerca del territorio, per la bellissima giornata organizzata a Maccarese, nella quale si è celebrato il 140esimo anniversario. Commemorazione dei bonificatori ravennati che nel 1884 hanno cominciato la bonifica e tanti di loro sono morti di malaria. Tenacemente hanno continuato, sono arrivati altri ed altri dalla Romagna e sono riusciti a bonificare terreni paludosi e maleodoranti. Ricordarli è un dovere: la storia serve a comprendere il presente, a capire chi siamo e a progettare il futuro. Per raggiungere questi obiettivi è importante suscitare nei ragazzi emozioni attraverso il racconto storico e, con la presenza di alcune classi della scuola primaria di Maccarese, credo che l’obiettivo sia stato raggiunto. Grazie alle insegnanti che hanno preparato canti e piccole recite L’Eco Museo è veramente interessante: con foto e cimeli dell’epoca si comprende tutto meglio”, sottolinea Federica Poggio.