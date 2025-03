Gli studenti dell’I.I.S. Paolo Baffi e del Liceo Leonardo Da Vinci, alla Giornata Ecologica “Tra Terra e Mare”

Costa: “Importante sensibilizzare i ragazzi affinché diventino adulti capaci di proteggere e rispettare l’ambiente in cui vivono”

Gli studenti dell’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino e del Liceo Leonardo Da Vinci, insieme ad alcuni cittadini, hanno partecipato, questa mattina, all’iniziativa ecologica “Tra Terra e Mare”, dedicata alla pulizia della spiaggia del Villaggio dei Pescatori. L’evento patrocinato dal Comune di Fiumicino ha visto la partecipazione del vice sindaco, Giovanna Onorati e dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

Gli studenti hanno assistito ad una lezione teorica tenuta dai rappresentanti della Guardia Costiera e dell’Oasi WWF di Macchiagrande, durante la quale è stata illustrata l’importanza della protezione delle coste, della fauna marina e delle risorse naturali. A seguire gli alunni sono stati accompagnati presso l’impianto di depurazione di Fregene per approfondire, grazie alle spiegazioni di alcuni esperti di ACEA, il funzionamento del ciclo di depurazione delle acque reflue del litorale, da Focene a Passoscuro.

“La salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità collettiva. Iniziative come questa – ha sottolineato Stefano Costa – sono finalizzate a far comprendere alle nuove generazioni l’impatto devastante che l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento, hanno sull’ambiente. Svolgere attività in prima persona, che metta il cittadino a contatto con il degrado presente in alcune aree del nostro territorio, nonostante il costante intervento dell’amministrazione, è un gesto che rimane impresso nella memoria e aiuta a capire concretamente le conseguenze di azioni sbagliate e scellerate. E’ importante quindi sensibilizzare i ragazzi affinché diventino adulti consapevoli e responsabili, capaci di proteggere e rispettare l’ambiente in cui vivono”.

“Il ciclo delle acque reflue è un passaggio molto importante da far comprendere ai nostri ragazzi – ha aggiunto Giovanna Onorati – perché solo conoscendo i processi di depurazione possono diventare parte integrante di un sistema più sostenibile. Sapere da dove viene l’acqua, come viene trattata e dove finisce, li rende più consapevoli dell’importanza di ogni loro gesto quotidiano. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’incontro e gli organizzatori per l’impegno profuso”.