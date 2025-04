Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ancora più accessibili ed inclusivi

L’Amministratore delegato di ADR, Marco Troncone, esprime soddisfazione per il livello 2 ottenuto

Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, cresce ancora nell’accreditamento internazionale “AEA Accessibility Enhancement Accreditation”, che misura il livello di accessibilità delle infrastrutture per le persone a ridotta mobilità o con disabilità, ottenendo il livello 2. Ad assegnarlo agli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, primi e unici in Italia, è ACI World, associazione internazionale indipendente che aggrega i principali aeroporti del mondo, in vista della premiazione che avverrà in presenza nel corso dell’ “Airport Service Quality Forum” a Guanghzou, nel prossimo settembre. Ad oggi, in Europa, questo accreditamento è stato ottenuto solo dagli scali di Istanbul, Londra Gatwick e Vienna. Il “Leonardo da Vinci” e il “G. B. Pastine” sono i primi nell’Unione Europea ad aver ottenuto il secondo livello.

L’Amministratore delegato di ADR, Marco Troncone, esprime soddisfazione per il livello 2 ottenuto “Garantire la piena accessibilità degli scali di Fiumicino e Ciampino significa rispondere alle esigenze di ogni passeggero, inclusi coloro che vivono condizioni di disabilità o ridotta mobilità. Il nostro impegno, tuttavia, va oltre l’ambito operativo. Con lo sguardo orientato al futuro, contribuiamo alla promozione di una cultura dell’inclusione e del rispetto della diversità, attraverso iniziative diffuse sul territorio. In questo modo, l’accessibilità si configura non solo come un imprescindibile requisito tecnico, ma come parte integrante di una visione più ampia, capace di generare valore sociale e consapevolezza condivisa” conclude Troncone