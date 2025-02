“Giubileo delle Famiglie e dei Bambini”, parrocchie di Fiumicino lanciano l’invito per un evento speciale

Appuntamento dal 30 maggio al 1° giugno, con appuntamenti ed ospitalità per i partecipanti da fuori città, assieme ai momenti spirituali e di Pellegrinaggio, come il Passaggio alla Porta Santa, oltre che di festa a Roma.

Le parrocchie di Fiumicino si mobilitano e lanciano un evento ed un invito per partecipare al “Giubileo delle Famiglie e dei Bambini“. L’appuntamento coinvolgerà direttamente anche la città, con il patrocinio del Comune, e le comunità parrocchiali dal 30 maggio al 1° giugno, con una fase preparatoria al via proprio in questo fine settimana. Ad accompagnarlo lo slogan “Dalla Memoria alla Speranza. Una generazione narra all’altra…Un cammino per le ‘nostre’ famiglie“.

Possono aderire le famiglie e partecipanti individuali delle comunità parrocchiali di Fiumicino e ospiti delle parrocchie che fanno parte della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che ha la cura pastorale di varie parrocchie in Italia. Nelle parrocchie si possono chiedere le schede di adesione da compilare per partecipare, con all’interno tutte le prime informazioni nel dettaglio, e quelle per chi vuole ospitare pellegrini da fuori città. Una volta compilate si possono consegnare ai parroci o spedire a degli indirizzi email citati.

Ecco il testo del primo annuncio e della lettera d’invito, con il programma di massima: