Giubileo dei giovani al via: a Fiumicino in arrivo i ragazzi dal Sudamerica e da Cagliari

Dal 28 luglio al 3 agosto, attività di accoglienza e pastorali nelle parrocchie dei Figli di Santa Maria Immacolata

di Dario Nottola

Sono arrivati tutti a Fiumicino i ragazzi delle parrocchie della Congregazione Fsmi- Figli di Santa Maria Immacolata, in arrivo dal Sudamerica e da Cagliari, che insieme a coetanei della parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, parteciperanno al Giubileo dei Giovani. In tutto una ottantina con sacerdoti ed educatori.

(Foto della Polizia)

Anche Fiumicino, quindi, vive da vicino il Giubileo dei Giovani, dal 28 luglio al 3 agosto, con attività di accoglienza e pastorali ospitate nelle parrocchie dei Figli di Santa Maria Immacolata.

La Congregazione, con uno Staff guidato da P. Enrico Spano, ha preparato l’accoglienza, presso l’Episcopio di Porto, la Chiesa del Crocifisso, famiglie e la parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza ad Isola Sacra, “quartier generale” per i vari momenti comunitari e da dove saranno coordinati, grazie ad autisti volontari, per i partecipanti i trasferimenti interni locali per gli alloggi e per prendere i treni diretti a Roma e per i ritorni serali. Altri volontari cureranno i pasti o allestiranno pranzi al sacco. I pellegrini, oltre a partecipare ai vari incontri spirituali e culturali a Roma, che avranno il clou il 2 e 3 agosto, come nella GMG del 2000, a Tor Vergata con Papa Leone, vivranno alcuni momenti di condivisione e preghiera anche a Fiumicino, dopo la prima accoglienza del 28 luglio e le cene in famiglia o in parrocchia. In particolare, venerdì 1 agosto il programma locale prevede: alle 9 il ritrovo a S. Maria Stella Maris per le lodi e le confessioni; alle 12 circa a S. Maria Porto della Salute con la celebrazione dell’ora media, seguita dal pranzo preparato dalle famiglie. Alle 16 la visita ai Porti Imperiali di Claudio e Traiano, grazie al Parco Archeologico di Ostia antica, con la catechesi: “La Comunità santuario della speranza”. Alle 19 a Porto Preghiera e la Cena internazionale: filippina latina e italiana.

Per centinaia di migliaia di ragazzi, da tutto il mondo, il Giubileo sarà un cammino di fede, speranza, comunione, azione, accompagnato da momenti di preghiera, riflessione, volontariato, dialogo e incontri con Papa Leone XIV. Giornate intense in cui il calendario approntato dal dicastero per l’Evangelizzazione, che promuove, tra l’altro, la Messa di benvenuto il 29 luglio in piazza San Pietro alle 19 presieduta dal pro-prefetto, l’arcivescovo Rino Fisichella, e gli appuntamenti con il Papa a Tor Vergata il 2 e il 3 agosto, si intreccia con quello dei Servizi per la pastorale giovanile dei vari Paesi, della diocesi e di realtà associative.

Intanto, stanno arrivando nella Capitale i primi gruppi di giovani fedeli da tutto il Mondo. Dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie ad accogliere i pellegrini ci sono gli agenti della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia, che già da ieri hanno iniziato a “vegliare” sul cammino giubilare dei giovani cattolici.

Sicurezza, accoglienza ed indirizzamento sono le linee guida che gli agenti, in particolare della Polizia ferroviaria e della Polizia di frontiera aerea presso gli scali di Fiumicino e Ciampino seguono nel monitorare i flussi di fedeli, assicurando tutto il supporto utile.

Già questa mattina, con l’inaugurazione del Giubileo degli Influencer, gruppi di giovani fedeli hanno popolato l’area di via Conciliazione e di piazza S. Pietro, anche esibendo le bandiere dei propri Paesi di provenienza.

La vicinanza ai giovani viene accompagnata dal presidio dei principali scali logistici della Capitale, con un presidio che sarà intensificato nelle prossime ore, in vista dell’avvicinarsi degli appuntamenti giubilari, al fine di prevenire i rischi di fenomeni di illegalità che si annidano maggiormente nei luoghi contraddistinti da una maggiore concentrazione di persone.

Il Programma locale del GIUBILEO DEI GIOVANI: da FIUMICINO a TOR VERGATA 1-3 agosto

– 1 agosto venerdì. Giornata penitenziale con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione.

MATTINA 9,30 ritrovo a S. Maria Stella Maris lodi e confessioni (presiede p. Leonardo Ciarlo). Merenda 12,00 circa a S. Maria Porto della Salute e celebrazione ora media 13,00/14,00 buffet preparato dalle famiglie.

POMERIGGIO 16,00 Porti Imperiali di Claudio e Traiano visita guidata + catechesi: “la Comunità santuario della speranza” (p. Mario Roncella).

SERA 19,00 A Porto – Preghiera (vedi sussidio CEI “La Speranza non delude”, pp. 56-58; presiede p. Fritz) e Cena internazionale: filippina latina e italiana

– 2 agosto sabato.

MATTINA 7,30 Dal piazzale della chiesa S.M.M.Divina Provvidenza partenza per Tor Vergata “In cammino verso Tor Vergata”. Sistemazione nella spianata e Preghiera (vedi sussidio CEI “La Speranza non delude”, 58-61).

POMERIGGIO 13,00 Pranzo al sacco (da casa). 15,00 Intrattenimento con musica e testimonianze a Tor Vergata

SERA 19,00 Preghiera (vedi sussidio CEI “La Speranza non delude”, 62-64) in gruppo. Cena (* pacchetto C). 21,00 Veglia con il Santo Padre a Tor Vergata

– 3 agosto domenica

MATTINA Colazione (*pacchetto C), Messa presieduta dal Santo Padre a Tor Vergata. Pranzo (* pacchetto C) lungo il cammino di rientro.

SERA Cena in famiglia ospitante o in parrocchia (Divina Provvidenza) o a Porto, per chi rimane (Cagliari e Delegazione).