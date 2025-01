Giubileo 2025: “La speranza, virtù cristiana e risorsa di vita”, concorso artistico tra pittura, scultura e fotografia

Le diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina invitano artisti locali a partecipare con opere inedite, entro il 30 aprile

di Dario Nottola

“La speranza, virtù cristiana e risorsa di vita”: è il tema al centro del concorso artistico che le diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina lanciano in occasione del Giubileo.

Facendo riferimento alla Bolla di indizione del Giubileo “Spes non confundit” di Papa Francesco, il bando spiega che “la speranza si ripropone a noi da molti passi della Scrittura”, in modo particolare nei testi di San Paolo. “La speranza, inoltre, è anche molto presente nella nostra esperienza di vita e quindi nel linguaggio quotidiano. Lo attestano molti proverbi e modi di dire. Si può dire che la speranza, sia nella vita spirituale che in quella materiale, è l’apertura al possibile. La ricerca espressiva di un senso alto della speranza si alimenta così della esperienza quotidiana”.

Il bando prevede due sezioni: “pittura e scultura” e “fotografia”. Possono partecipare tutti gli artisti che “risiedono o operano non occasionalmente” nel territorio delle due diocesi con opere inedite. Ci si può iscrivere inviando una email a curia@diocesiportosantarufina.it entro il 30 aprile 2025 inserendo alcuni dati indicati nel bando tra cui la fotografia digitale dell’opera.

Le opere inviate saranno selezionate da una giuria composta dalle Commissioni di Arte Sacra e dagli Uffici per la pastorale della cultura delle due Diocesi. La giuria valuterà per le due sezioni le prime tre opere classificate a cui sarà riconosciuto un premio economico. Le opere selezionate saranno esposte in una collettiva presso la Sala Ruspoli di Cerveteri dal 6 all’8 giugno 2025, durante la mostra saranno comunicate le vincitrici.

Maggiori dettagli sono nel bando del concorso pubblicato nei siti delle due diocesi … CLICCA QUI