Giubileo 2025, in emissione quattro francobolli dedicati alle Basiliche di Roma

Poste Italiane annuncia l’uscita dei nuovi francobolli della serie “Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano”: protagoniste San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura

di Dario Nottola

In occasione del Giubileo, sono stati emessi oggi, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati alle Basiliche di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura. Lo rende noto Poste Italiane.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su

carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti:

Basilica di San Pietro: Maria Carmela Perrini

Basilica di San Giovanni in Laterano: Matias Hermo;

Basilica di Santa Maria Maggiore: Rita Fantini;

Basilica di San Paolo fuori le Mura: Claudia Giusto

Vignette:

i quattro francobolli, riproducono, ognuno, una reinterpretazione artistica delle facciate delle quattro Basiliche di Roma: Basilica di San Pietro, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Completano i francobolli le rispettive legende “BASILICA DI SAN PIETRO”, “BASILICA DI SAN

GIOVANNI IN LATERANO”, “BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE”, “BASILICA DI SAN

PAOLO FUORI LE MURA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 3” per la Basilica di

San Pietro; “B zona 2 “per la Basilica di San Giovanni in Laterano; “B zona 1” per la Basilica di

Santa Maria Maggiore; “B” per la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Foglietto:

ispirandosi ad una mappa d’epoca, raffigura un particolare di Roma con il Tevere, un acquedotto, caseggiati e le antiche mura, in cui sono visibili pellegrini che si apprestano a partecipare al Giubileo. Racchiude al centro disposti su due colonne i medesimi francobolli.

Completano il foglietto la legenda “BASILICHE DI ROMA”.

Bozzetto a cura di Carmela Perrini.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili per tutti i francobolli presso l’ufficio postale di Roma V. R.