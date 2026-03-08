Giornata della Donna, il sindaco Baccini: “Celebriamo il valore e i diritti delle donne”

Dal ruolo delle cittadine di Fiumicino al ricordo di chi soffre per guerre e discriminazioni
di Dario Nottola
In occasione della Giornata Internazionale della Donna il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, lancia un messaggio dedicato: “Oggi, 8 marzo, celebriamo la Giornata Internazionale della Donna – sottolinea – una ricorrenza che va oltre il simbolismo e ci invita a riflettere sul ruolo delle donne nella nostra società e nel mondo; un richiamo alla necessità di combattere ogni forma di discriminazione”.
“In questa giornata rendiamo omaggio a tutte le donne, alle cittadine di Fiumicino e, con particolare attenzione, a quelle che soffrono le conseguenze dei conflitti nel mondo: donne costrette a lasciare le loro case, madri che proteggono i figli in contesti di guerra, spesso vittime di violenza e ingiustizie. A loro oggi va il mio personale pensiero”, conclude il Primo cittadino