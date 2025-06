Gestione patrimonio, De Pascali: “La collaborazione con la Regione sempre più fruttuosa”

“Questo accordo ci darà ulteriormente modo di valorizzare il nostro patrimonio comunale”

“La collaborazione, fruttuosa, instaurata con la Regione Lazio, che permetterà il trasferimento di alcuni beni ricadenti su aree regionali alla nostra amministrazione è una notizia più che positiva” lo afferma Francesca De Pascali, Presidente Commissione Patrimonio Comune di Fiumicino.

“Questo accordo, che riusciamo finalmente a chiudere dopo un iter piuttosto lungo durato 5 anni – sottolinea – ci darà ulteriormente modo di valorizzare il nostro patrimonio comunale e poter incidere su alcuni procedimenti burocratici che in questo modo gestiremo in prima persona e in maniera più celere”.

“Da presidente della commissione patrimonio non posso che gioire per questo ennesimo importantissimo risultato della nostra amministrazione” conclude Francesca De Pascali