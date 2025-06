Fregene protagonista su Rai 1 di “Camper” il 15 giugno

Il Villaggio dei pescatori al centro delle telecamere della trasmissione di mezzogiorno

di Dario Nottola

Si sono riaccese le telecamere di Rai 1 per “Camper”, il programma che anche quest’anno porta i telespettatori in vacanza. Ed una delle prime tappe sarà proprio, il 15 giugno, sul nostro territorio, al Villaggio dei pescatori di Fregene, luogo suggestivo alla foce dell’Arrrone, cult per essere stato, con le sue caratteristiche casette bianche, il “buen ritiro” dei più grandi protagonisti della storia del cinema italiano e da diversi anni, ormai, meta della movida giovanile e del classico rito dell’aperitivo al tramonto in spiaggia.

Nel programma dell’estate di Rai Uno, in onda tutti i giorni alle 12 alle 13.25, all’interno della trasmissione c’è la rubrica – condotta dall’inviata, l’attrice Cristina Rinaldi, che intervista i turisti e svela le curiosità delle mete prescelte – dedicata ai divertimenti e alle vacanze degli italiani nelle località più rappresentative dell’estate. E Fregene, con la sua storia e la sua attualità, ne ha da raccontare.

Fino al 5 settembre, dal lunedì al venerdì, la trasmissione, alla cui conduzione ora c’è il simpatico e trascinante Peppone Calabrese, animerà l’estate televisiva con collegamenti in diretta e reportage dalle più svariate località vacanziere, con il supporto di una squadra di inviati, alla scoperta del gusto, della cultura, delle tradizioni e della bellezza del nostro Paese.

Lorenzo Branchetti svelerà poi le meraviglie architettoniche di borghi ricchi di storia, dalle belle piazze di Mantova e Piacenza alla grandiosità di Roma, passando per le incantevoli Pavia e L’Aquila: un viaggio tra arte e memoria che farà amare al pubblico l’Italia più autentica. Elisa Silvestrin guiderà invece gli spettatori alla scoperta delle spiagge siciliane, dove, messa da parte la routine, il pubblico potrà vivere il mare, ma con il brivido di nuove sfide all’aria aperta.

La passione per la tradizione si accenderà con Annalisa Baldi, che andrà alla scoperta di balli popolari, feste storiche e rievocazioni che riportano in vita antiche usanze, mentre Valentina Caruso accenderà una luce sul patrimonio archeologico nazionale, custode di tesori inestimabili e leggende senza tempo. Marco Scorza svelerà i segreti per essere eleganti senza spendere troppi soldi, girando tra i mercati rionali più vivaci, dove l’atmosfera è sempre un mix di colori e l’opportunità per scoprire nuovi stili.

Da nord a sud, gli inviati di Camper terranno poi, compagnia al pubblico con storie di musica, botanica, eventi, grigliate, sagre, e concerti di piazza, tra angoli nascosti, sapori e usanze locali che fanno parte della nostra identità: oltre a Cristina Rinaldi, ci sono Marco Di Buono, Luca Sardella, Roberta Paris, Antonella Ferrari, Angela Achilli, Gloria Aura Bortolini, Dado Coletti, a ‘el Beker’ Fabrizio Nonis e Daria Luppino.