Fregene, il 14 agosto modifiche alla viabilità per la processione

Divieto di transito veicolare lungo il percorso al passaggio dei fedeli dalle 18:45
Il 14 agosto, per permettere il regolare svolgimento della processione organizzata dalla Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria-San Gabriele dell’Addolorata, sarà istituita la seguente disciplina provvisoria del traffico per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, per il giorno 14 agosto 2026 alle ore 18:45:
- istituzione del divieto di transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli e comprese le strade che intersecano il percorso, in Via Porto Conte, Largo Riva Trigoso, Via Cattolica, Via Castellammare e Via Sestri Levante, altezza civico 23, fronte ingresso Sacro Spazio Santa Maria del Riposo.