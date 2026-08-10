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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 10 Agosto 2026

Fregene, il 14 agosto modifiche alla viabilità per la processione

Divieto di transito veicolare lungo il percorso al passaggio dei fedeli dalle 18:45

 

 

Il 14 agosto, per permettere il regolare svolgimento della processione organizzata dalla Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria-San Gabriele dell’Addolorata, sarà istituita la seguente disciplina provvisoria del traffico per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, per il giorno 14 agosto 2026 alle ore 18:45:

 

  • istituzione del divieto di transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli e comprese le strade che intersecano il percorso, in Via Porto Conte, Largo Riva Trigoso, Via Cattolica, Via Castellammare e Via Sestri Levante, altezza civico 23, fronte ingresso Sacro Spazio Santa Maria del Riposo.
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