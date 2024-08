Fregene, dal 14 al 17 agosto Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Campennì: “Si sente già aria di festa in alcuni punti della nostra località”

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per l’attesa Festa patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, a Fregene. Sono in programma da mercoledì 14 a sabato 17 agosto. Tra i vari momenti spicca il 14 , dopo la Messa nello Spazio sacro in pineta, alle 18.45 la Processione dalla pineta fino alla parrocchia dell’Assunzione, passando per via Castellammare. Alle 20.30 l’arrivo in Oratorio e l’apertura ufficiale della Festa. Nei quattro giorni, poi, in agenda, ci saranno tornei, animazione per bambini organizzata dal gruppo animatori della parrocchia, un mercatino di artigianato e truck food, spettacoli serali e sabato 17 anche la Sfilata “Donna in Rosa” a cura dello stilista Gianfranco Venturi.

“Si sente già aria di festa in alcuni punti della nostra località. Sono state installate ed accese le luminarie allo spazio sacro ed in Parrocchia. E poi quelle su Via Porto Conte, agli ingressi di Fregene, in Via Fertilia. Un segno di festa con lo scopo di unire la nostra comunità. Fregene ne ha veramente bisogno”, il commento di Tommaso Campennì