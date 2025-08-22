Fregene, altre cinque panchine per la legalità

Prosegue il progetto “Legalmente marciando” salgono a 21 le installazioni, frutto della collaborazione tra istituzioni e attività locali

Sono state posizionate questa mattina, a Fregene, altre 5 panchine facenti parte del progetto “Legalmente marciando” che si è svolto a Fregene il 7 Aprile alla presenza di Don Antonio Coluccia, le istituzioni civili, militari, e le scuole del nostro territorio. Salgono così a 21 le unità montate e messe al servizio dei cittadini e della comunità.

Erano presenti il vicesindaco del Comune di Fiumicino Giovanna Onorati e il consigliere comunale Massimiliano Catini. Un progetto che prende sempre più forma, fortificando la collaborazione tra pubblico e privato nell’esclusivo interesse della collettività.

“Ringraziamo per la donazione L’Archetto, La Baia, Cabina 31, Toscano Immobiliare, ed il Controvento. Queste nuove panchine sono state così dislocate: tre sul Lungomare di Ponente al Villaggio dei Pescatori, una nella Piazzetta in Viale Nettuno davanti l’ufficio postale e una in Via Castellammare, incrocio Via Cattolica” dichiara Tommaso Campennì, Incaricato alle Politiche giovanili.

“Ciascuna panchina – aggiunge – ha attaccata una targa con una frase motivazionale sulla legalità, sullo sport e sulla vita. Un progetto che riqualifica e che dà decoro e servizi alla nostra località“.

“Ringraziamo tutte le attività che stanno aderendo all’iniziativa. In contemporanea, questa mattina, la squadra della segnaletica del Comune di Fiumicino ha realizzato in Viale Nettuno un nuovo attraversamento pedonale in prossimità di altre due panchine montate in precedenza, per far sì che le persone possano raggiungerle in maggiore sicurezza” conclude Tommaso Campennì, Incaricato alle Politiche giovanili