Fratres Fiumicino, mattinata di donazione sangue in occasione della Giornata internazionale della Donna

I volontari sono stati presenti per tutta la mattina presso il Poliambulatorio Asl Roma 3 di Via Coni Zugna

di Fernanda De Nitto

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne l’Associazione “Fratres Donatori di Sangue Fiumicino” ha organizzato presso il Poliambulatorio Asl Roma 3 di Via Coni Zugna una nuova raccolta sangue. Il personale sanitario del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia insieme con i volontari della Fratres Fiumicino sono stati presenti per tutta la mattina presso la struttura sanitaria locale al fine di diffondere e divulgare la cultura del dono quale atto di generosità, volontario, anonimo, gratuito e soprattutto responsabile.

“Ringrazio tutte le persone, donne e uomini, che in questa giornata si sono recate presso la Asl di Fiumicino per donare il sangue. Abbiamo rilevato un cospicuo numero di presenze ed una forte adesione alla raccolta, sulle base delle prenotazioni che abbiamo registrato divulgando precedentemente l’iniziativa. – ha affermato Roberta Zoppo, Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino ODV – A tutti i partecipanti in occasione della Giornata della Donna oltre il solito momento di ristoro, previsto successivamente alla donazione, abbiamo voluto come associazione omaggiare con fiori e gadget tutte le donatrici, a ringraziamento dell’importante gesto di amore compiuto verso il prossimo. Fratres Fiumicino organizzerà nei prossimi mesi delle ulteriori giornate di raccolta sangue, sia presso la ASL, che presso la Parrocchia Giuseppe Frassinetti di Fiumicino, invitando tutti coloro che sono interessati a conoscere le date dei vari eventi e le attività dell’Associazione a contattare l’ente al 377/5448132 o all’e-mail fratresfco1@libero.it. Ringraziamo la redazione di Fiumicino Online per la collaborazione e la disponibilità nel divulgare le attività di raccolta sangue promosse dalla nostra organizzazione sul territorio”. – ha concluso Roberta Zoppo.