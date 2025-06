Fratres Fiumicino, De Vecchis: “Donare sangue è un atto d’amore oggi più che mai importante”

“Ringrazio in modo particolare la Fratres di Fiumicino per il loro impegno giornaliero al servizio della comunità”

“Donare il sangue è un atto d’amore profondo, intimo, disinteressato di chi ama la vita e non vuole dimenticare chi soffre” lo dichiara William De Vecchis già senatore, donatore di sangue, presente all’evento di questa mattina organizzato dall’Associazione Fratres donatori di Sangue Fiumicino

“Purtroppo il sangue per le sue caratteristiche non si può riprodurre in laboratorio – rimarca – la Regione Lazio e le strutture sanitarie locali non sono ancora autosufficienti e questo ci deve far riflettere sull’importanza di divenire donatore”.

“Donare ha due aspetti fondamentali si contribuisce a salvare vite e tenere sotto controllo sanitario i volontari stessi. Sono numerose le associazioni che operano sul territorio di Fiumicino, credo sia giunto il momento di dar vita a un coordinamento dei volontari donatori del sangue. Ringrazio in modo particolare la Fratres di Fiumicino per il loro impegno giornaliero al servizio della comunità” conclude De Vecchis