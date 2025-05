Fiumicino, un weekend all’insegna della solidarietà e dell’inclusione

Il Sindaco Baccini presente ai numerosi eventi sul territorio

Un fine settimana ricco di iniziative all’insegna della solidarietà, della sostenibilità ambientale e dell’inclusione, ha visto protagonista la Città di Fiumicino. Il Sindaco Mario Baccini ha partecipato a diversi eventi patrocinati dal Comune, portando i saluti istituzionali e confermando la costante vicinanza dell’amministrazione comunale ai cittadini e alle associazioni costantemente impegnate sul territorio.

Tra gli appuntamenti, la manifestazione “Onde d’Inclusione – Sogno del Surf Academy”, tenutasi presso lo stabilimento Gilda on the Beach di Fregene. L’iniziativa, promossa dalla “Sogno del Surf Academy” in collaborazione con la Casa Famiglia “Mare Famiglia”, è stata patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio. Una giornata speciale durante la quale i ragazzi hanno partecipato ad attività di surf, educazione ambientale, giochi sulla spiaggia e momenti di riflessione sulla sostenibilità e sull’importanza della riduzione del consumo di materiali plastici. Presente anche l’Assessore regionale all’Inclusione Sociale, Massimiliano Maselli.

Il Primo Cittadino ha poi partecipato alla Santa Messa celebrata da Don Massimiliano Claro, Parroco della Chiesa di San Giorgio, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Una ricorrenza sentita dalla comunità locale, che dal 9 maggio ha animato il quartiere con iniziative religiose, sociali e culturali, culminate oggi con la celebrazione liturgica.

In Via Coni Zugna, ad Isola Sacra, si è svolta la festa “Insieme è più bello”, organizzata dall’Associazione “Insieme con i Disabili Onlus”. L’evento ha proposto una giornata di condivisione, divertimento e sensibilizzazione, con giochi e spettacoli per adulti e bambini, promuovendo con forza il valore dell’inclusione in ogni sua forma. Presenti gli Assessori Federica Poggio e Monica Picca.

“Fiumicino è una città accogliente, solidale e inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro. L’amministrazione comunale è sempre al fianco delle realtà che promuovono coesione, rispetto e partecipazione. Eventi come questi dimostrano che insieme possiamo costruire una comunità più giusta, attenta ai bisogni di tutti e capace di dare valore alle differenze” ha dichiarato il Primo Cittadino