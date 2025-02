Fiumicino, siglato questa mattina il protocollo d’intesa con la città ucraina, Boryspil

Baccini: “Da questa firma nascerà una cooperazione reciproca sia culturale che produttiva”

di Fernanda De Nitto

E’ stato siglato questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, il protocollo d’intesa tra il Comune di Fiumicino e la città ucraina di Boryspil. Tale atto sancisce la reciproca volontà delle Città, accomunate dalla presenza di un aeroporto intercontinentale, di determinare rapporti fattivi di amicizia e di crescita, incentrati sulla cooperazione tra le istituzioni locali, al fine di sviluppare relazioni bilaterali basate sulla fiducia e sul reciproco vantaggio.

Prima della sottoscrizione dell’atto è stata inaugurata, presso l’atrio della sede comunale, la mostra d’arte di artisti ucraini, i quali, attraverso le loro opere, hanno voluto riflettere sulle tragedie, le emozioni e l’amore per la loro terra natale e per un futuro di pace condiviso con l’Europa. L’esposizione, temporanea, costituisce un ringraziamento per il sostegno e l’ospitalità del popolo italiano, attraverso la figura del fondatore della galleria d’arte Art-Depot, Borys Shapiro, presente presso Boryspil, in Ucraina. Le opere raffigurano artisticamente e drammaticamente la guerra attraverso il riflesso artistico degli autori che, ognuno, con il suo stile ed unicità ha chiaramente interpretato, rendendo latente l’immagine della crudeltà degli eventi in modo anche più diretto di un reportage fotografico.

Presenti alla firma del protocollo d’intesa il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Sindaco ad interim della Città di Boryspil, Vladyl Baichas, il Presidente di IFMA, Luigi Fiumara, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore all’Edilizia e ai Trasporti, Angelo Caroccia, l’Head of Institutional Relations di Aeroporti di Roma, Massimiliano Cardullo, il Segretario Generale del Comune di Fiumicino, Giuseppe Salvatore Alemanno, il Dirigente dell’Area Attività Produttive, Giuseppe Galli e Fabrizio Properzi, CEO di Structura Srl.

I vari relatori hanno illustrato le similitudini tra le città di Fiumicino e Boryspil rispetto allo sviluppo portuale e aeroportuale dei luoghi. La città ucraina, di rilevanza regionale, consta di circa 64.00 abitanti è situata nel distretto di Boryspil, nell’Ucraina centrale ed è caratterizzata dalla presenza di un aeroporto intercontinentale, momentaneamente chiuso a causa del conflitto.

Luigi Fiumara, professore onorario presso l’Università Nazionale di Ingegneria Civile e Architettura di Kiev, ha relazionato ai presenti circa il ruolo dell’IFMA, International Forum Man and Architecture, attiva da oltre venti anni attraverso l’insegnamento di docenti europei di architettura a livello internazionale. L’organizzazione ha prospettato un piano progettuale volto alla ricostruzione dei territori ucraini dopo la guerra con un approccio architettonico che tenga conto delle esigenze concrete della persona. L’IFMA si è dichiarata disponibile nel collaborare a supporto dello sviluppo del paese ucraino.

“La nostra città è similare a Boryspil per la presenza di grandi infrastrutture aeroportuali, anche se Fiumicino non è solo la città dell’aeroporto, bensì un territorio con tantissime vocazioni storiche legate in particolare alla cultura imperiale romana di Traiano e del suo porto – ha affermato il Sindaco, Mario Baccini – La città consta di un’estensione territoriale di oltre 220 Kmq e di 24 km di costa e della presenza delle più grandi aziende agricole nazionali che caratterizzano il territorio nella sua unicità turistica, produttiva ed economica”.

“Rispetto alla firma del protocollo d’intesa con Boryspil sarà mia premura informare il Ministero degli Affari Esteri circa gli obiettivi sanciti dall’incontro odierno e sulla disponibilità di ricercare strumenti finanziari affinché le nostre imprese, anche locali, possano mettere a disposizione il loro know out. Dalla firma del protocollo d’intesa nascerà una cooperazione reciproca sia dal punto di vista culturale che produttivo” ha concluso il Primo Cittadino.

Anche il Sindaco di Boryspil, Vladyslav Baichas, ha evidenziato le affinità tra le due città, entrambe caratterizzate da un grande aeroporto internazionale. “Anche noi, come Fiumicino, siamo una porta d’ingresso per il nostro paese. Ci troviamo in una fase di grande crescita, ma dobbiamo affrontare sfide enormi. Con questa collaborazione, speriamo di apprendere dalla vostra esperienza, specialmente in ambito logistico e ambientale, e di implementare soluzioni che possano aiutare il nostro paese a risollevarsi dopo il conflitto. Mi auguro di poter ospitare presto il Sindaco Baccini nella nostra città”.

Successivamente alla firma del protocollo d’intesa tra i due sindaci i presenti si sono recati presso l’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” per un incontro con i referenti di Aeroporti di Roma ed una visita allo scalo internazionale.