Fiumicino si prepara al Carnevale, primo appuntamento il 25 gennaio a Maccarese

Da Maccarese a Fiumicino, eventi e carri allegorici fino a metà febbraio

di Dario Nottola

Irrompe, meteo permettendo, il Carnevale sul territorio di Fiumicino. Il primo evento ad inaugurare, domenica 25 gennaio, la serie di sfilate dei carri allegorici sarà la località di Maccarese. Qui entrerà in azione la Pro Loco di Fregene Maccarese con la terza edizione del “Carnevale di Maccarese”.

Il programma: dalle 14, da via Giovanna Reggiani, il corteo, animato da gruppi mascherati, carri allegorici e musica itinerante, percorrerà viale Castel San Giorgio per concludersi nel parco adiacente alla parrocchia di Maccarese. Durante l’evento si potranno trovare food truck, stand gastronomici, giostre e attrazioni per bambini. L’iniziativa, che sarà replicata domenica 15 febbraio a Fregene, è organizzata con il patrocinio comunale.

Il 2026 sarà rappresentato dalla sfilata, ideata dalla Pro Loco, in agenda a Passoscuro sabato 7 febbraio con partenza, alle 15, da via Villacidro: la “Pro Loco Giovani” sta allestendo dei carri allegorici. Domenica 8 febbraio, i carri saranno poi protagonisti della sesta edizione della Sfilata di Testa di Lepre con le sue quattro contrade: Borgo, Colonnacce, Malvicina e Prataroni. La giornata inizierà alle 12 in piazza, con animazione, musica e divertimento. Saranno allestiti stand gastronomici e sarà assegnato il premio alla miglior maschera. Alle 15 prenderà il via la sfilata allegorica tra colori, coriandoli e musica. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Testa di Lepre ed è patrocinata dal Comune. Sarà presente ai festeggiamenti il sindaco Mario Baccini.

La Pro Loco di Fiumicino è all’opera per preparare la 36esima edizione del “Carnevale a Mare”, patrocinata dal Comune. Quest’anno una doppia edizione su via Torre Clementina, lungo il porto canale: una specifica dedicata ai bambini domenica 8 febbraio e l’altra con i carri domenica 15 febbraio.

Domenica 8, dalle 9 alle 19, sarà attivo il mercatino, mentre dalle 11 alle 12.30 è prevista animazione con artisti di strada. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, spazio allo spettacolo di intrattenimento, con musica e attività pensate per grandi e bambini. Domenica 15 andrà in scena la Grande Sfilata. Il raduno di carri e gruppi mascherati è previsto alle 14.30, mentre la sfilata prenderà il via alle 15. Un pomeriggio di colori, coriandoli e divertimento.

Le realtà locali interessate a partecipare con un gruppo o un carro allegorico possono contattare la Pro Loco di Fiumicino all’indirizzo info@prolocofiumicino.it o ai numeri 06 65047520 – 329 3682161.

(Foto di repertorio a cura di Fabio Diodato)