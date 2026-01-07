Fiumicino si candida a “Capitale italiana del mare 2026”

Un’opportunità per il territorio e per la Blue Economy

Il Comune di Fiumicino ha avviato il percorso di candidatura al bando nazionale per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare 2026”, promosso dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’iniziativa rappresenta una grande opportunità di crescita e valorizzazione per la città, che da sempre fonda la propria identità sul rapporto con il mare, il porto, la pesca, l’ambiente costiero e le attività legate all’economia marittima, in linea con le politiche europee e con gli obiettivi del Piano del Mare 2023–2025.

Il riconoscimento consentirebbe di sviluppare un articolato programma di progetti culturali, ambientali, turistici ed economici e di valorizzare competenze, esperienze e potenzialità presenti sul territorio.

“In questo contesto, il Comune di Fiumicino invita tutte le realtà locali – enti, associazioni, operatori economici, imprese, realtà culturali e sociali, scuole e associazioni sportive – a partecipare alla costruzione della proposta progettuale, contribuendo con idee, iniziative e manifestazioni di interesse che abbiano come focus la blue economy, le attività marittime e la salvaguardia della biodiversità” dichiara l’Assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa.

“L’obiettivo – aggiunge – è quello di incentivare la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, come, ad esempio, le attività enogastronomiche legate al mare e la promozione di progetti educativi per le scuole dedicati alla cultura marittima. Particolare attenzione sarà inoltre riservata agli sport acquatici, come surf e vela, quali strumenti di sviluppo sostenibile e attrattività turistica”.

“Invito pertanto – conclude Costa – tutte le realtà locali interessate a contribuire con progetti e proposte utili a completare la candidatura della nostra città a Capitale italiana del mare 2026″.

Le manifestazioni di interesse e i progetti, dovranno essere presentate via mail all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, all’attenzione dell’Assessorato all’Ambiente. Le domande dovranno pervenire entro il 15 gennaio, al fine di consentirne la valutazione e l’eventuale inserimento nel progetto che il Comune dovrà presentare entro il 20 gennaio.

Ecco il link dell’Avviso Pubblico per la procedura di selezione. In allegato, nel link, presente anche la domanda per la partecipazione: https://www.dipartimentopolitichemare.gov.it/it/bandi-e-avvisi/capitale-italiana-del-mare/procedura-di-selezione-anno-2026/