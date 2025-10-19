Fiumicino, sabato 8 novembre torna “Lungo il Fiume sull’Acqua”

L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino.

di Dario Nottola

Torna, a grande richiesta, sabato 8 novembre, l’iniziativa della Pro Loco di Fiumicino “Lungo il Fiume sull’Acqua”: una piacevole gita in barca lungo il Tevere partendo da Fiumicino, in risalita verso Roma, doppiando Capo Due Rami.

Da lì si inverte la rotta per scendere verso mare in direzione Ostia, navigando lungo il fiume fino alla foce. Nel percorso di rientro la Pro Loco servirà uno sfizioso aperitivo accompagnato da sottofondo di musica dal vivo. Il costo è di euro 25,00 a persona (riduzioni per bambini fino a 13 anni).

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata preventivamente presso la sede della Pro Loco di Fiumicino (in sede, via e-mail o telefonicamente) e verrà confermata solo con il versamento della quota (è possibile pagare in contanti, POS, PayPal o bonifico).

Per maggiori dettagli su uno o entrambi gli eventi e per prenotare: Pro Loco Fiumicino, Piazza G.B. Grassi n. 12 – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato, oppure telefonare ai numeri 0665047520 – 3293682161 o scrivere a info@prolocofiumicino.it