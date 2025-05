Fiumicino ritorna ad essere set di una nuova serie tv

Questi giorni l’area antistante il Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sarà location di una nuova serie tv dal titolo provvisorio “La Buona Stella”. La produzione Paypermoon Italia Srl dopo un’accurata ricerca nel territorio, grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, ha scelto proprio la sede comunale di Fiumicino per ambientare alcune delle scene della nuova fiction trasformando, in parte, il Comune in un commissariato di Polizia.

Tra il fermento e la curiosità di dipendenti e cittadini, dovuto alla massiccia presenza di troupe ed attrezzature dentro e fuori la sede comunale, la produzione ha iniziato le riprese di questa nuova serie tra il crime e il dramma familiare, avente la regia di Luca Brignone. Per la realizzazione delle riprese e per la scelta della location la produzione si è avvalsa, infatti, dell’assistenza della Commissione Cinematografica di Fiumicino, che sta fornendo il massimo appoggio in termini di organizzazione set e gestione logistica. La serie tv per il suo impegno nella promozione della legalità è stato, altresì, patrocinata, in forma gratuita, dal Sindaco Mario Baccini. Per qualche giorno alcuni ambienti della sede comunale sono stati trasformati in uffici della Polizia di Stato, curati in ogni dettaglio dagli arredi alla cancelleria.

La Commissione Cinematografica desidera ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Mario Baccini, la giunta, il consiglio, i dirigenti e tutti i dipendenti per la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione riposta nei confronti della produzione cinematografica.