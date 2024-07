Fiumicino, rimodulato l’orario estivo del “Servizio di Assistenza Domiciliare per Persone con Disabilità”

Picca: “Siamo molto orgogliosi del lavoro dettagliato svolto dalla referente tecnica”

Il Comune di Fiumicino offre un servizio di assistenza domiciliare dedicato alle persone con disabilità, rivolto agli adulti ed ai minori. Il servizio prevede prestazioni individuali e/o di gruppo, organizzate secondo un piano personalizzato di assistenza.

Nel definire la nuova organizzazione dell’orario delle attività domiciliari di gruppo per il periodo estivo, l’Amministrazione Comunale ha tenuto in considerazione le esigenze delle famiglie che hanno sottoscritto il piano orario.

“Negli ultimi anni, molti genitori hanno scelto le attività di gruppo per i loro figli, sia per favorire la socializzazione che per partecipare a laboratori che stimolano l’autonomia dei ragazzi – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca – Per il periodo estivo, abbiamo voluto supportare le famiglie, modificando gli orari e i giorni delle attività di gruppo alla fine dell’anno scolastico”.

“Abbiamo prolungato l’orario delle attività – spiega – includendo anche la mattina. Nel 2023, il programma prevedeva cinque giorni alla settimana, dalle 9:00 alle 16:00. Per l’estate 2024, basandoci sull’esperienza dell’anno scorso e considerando le assenze dovute alla stanchezza dei ragazzi nel frequentare cinque giorni a settimana, abbiamo rivisto gli orari in modo puntuale”.

– Seconda settimana di giugno: dalle 8:30 alle 16:30, tre giorni a settimana.

– Dalla terza settimana di giugno fino a luglio: dalle 8:30 alle 16:30, quattro giorni a settimana.

– Mese di agosto: solo la mattina, tre giorni a settimana.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro dettagliato svolto dalla referente tecnica, che ha raccolto le adesioni dei genitori e le preferenze per i giorni di frequenza, riuscendo a formulare un piano che risponda alle esigenze delle famiglie anche durante il periodo estivo”, ha concluso l’Assessore Picca