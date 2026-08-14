Fiumicino rende omaggio ai Caduti in mare

Santa Messa, corteo e deposizione delle corone d’alloro per rinnovare il ricordo di quanti hanno perso la vita in mare

Fiumicino rinnova il proprio tributo alla memoria di quanti hanno perso la vita in mare, con una cerimonia che ogni anno richiama la comunità al valore del ricordo e della vicinanza alle famiglie dei Caduti. Si è svolta questo pomeriggio la commemorazione, alla presenza dell’Assessore Stefano Costa.





La commemorazione ha avuto inizio alle 18.00 presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, dove è stata celebrata la Santa Messa.

La processione ha poi raggiunto il monumento ai Caduti di Piazza G.B. Grassi, dove è stata deposta una corona di alloro. Il corteo ha poi proseguito fino al parco nei pressi della Capitaneria di Porto, dove la deposizione di una seconda corona ha concluso la cerimonia.

“Fiumicino è una città che ha costruito intorno al mare una parte fondamentale della propria identità – ha dichiarato l’Assessore Stefano Costa – Per questo ricordare i Caduti in mare assume per la nostra comunità un significato particolarmente profondo. Dietro ogni vita perduta ci sono una storia, degli affetti e delle famiglie alle quali oggi rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza.”