“Fiumicino R-Estate con Noi”, al via il progetto di educazione alla salute e primo soccorso sulle spiagge del litorale

In programma 20 giornate di attività gratuite, distribuite tra il 5 luglio e il 15 settembre 2025

Con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto “Fiumicino R-Estate con Noi”, nato nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Fiumicino e la ASL RM3 il 28 novembre 2011. L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della salute tra cittadini e turisti, attraverso interventi informativi e formativi, con particolare attenzione al contesto balneare.

Il progetto prevede 20 giornate di attività gratuite, distribuite tra il 5 luglio e il 15 settembre 2025, nelle località di Maccarese, Focene e Passoscuro, dalle ore 11:00 alle 17:00. Il personale qualificato e appositamente formato fornirà indicazioni pratiche di educazione alla salute e primo soccorso, con un approccio comunicativo inclusivo e accessibile a tutti.

Tra i diversi temi trattati:

– Prevenzione del colpo di sole

– Primo soccorso in caso di punture di tracina, medusa, riccio di mare e insetti

– Alimentazione e abbronzatura

– Organizzazione di una giornata al mare in sicurezza

– Corretta idratazione sotto il sole

– Accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche

Grande attenzione sarà rivolta anche all’inclusione sociale e alla fruibilità dei servizi per le persone con disabilità, con attività dedicate e percorsi agevolati di accesso alle spiagge.

“Si tratta di un’iniziativa che unisce prevenzione, educazione alla salute e inclusione sociale al fine di rendere il nostro litorale non solo più sicuro, ma anche più consapevole e accogliente – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Un’occasione importante per tutta la cittadinanza e per i numerosi turisti che scelgono il nostro mare. ‘Fiumicino R-Estate con Noi’ è un progetto che punta al benessere collettivo, promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili, anche in vacanza”.

Gli operatori coinvolti saranno facilmente riconoscibili grazie a t-shirt bianche o pettorine con il logo del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio. Durante gli incontri sarà distribuito materiale informativo e divulgativo.

