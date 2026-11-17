Fiumicino, quattro mostre per i 30 anni della Riserva del Litorale Romano

Cartoline storiche, arte, linguaggi digitali e biodiversità nell’atrio del Comune. Esposizioni visitabili fino al 16 dicembre

di Dario Nottola

Cartoline inedite e immagini storiche del territorio di Fiumicino. Assolutamente da visitare, nell’atrio della sede comunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la mostra “Fiumicino nelle Cartoline – Viaggio nella Memoria, nella Storia e nel Paesaggio del Territorio”, promossa dall’Organizzazione di Volontariato Obiettivo Famiglia. L’esposizione accompagna i visitatori alla scoperta della Fiumicino di una volta attraverso una raccolta di cartoline storiche. Immagini e scorci del passato permettono di ripercorrere l’evoluzione della città.

Ma non solo: per celebrare i 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ci sono altre tre esposizioni. Con “30 anni di litorale – Materia, racconto e nuove frontiere in pixel”, l’Associazione Insieme per Parco Leonardo propone, invece, un progetto culturale transmediale e partecipativo, fondato sul dialogo tra generazioni e differenti forme espressive.

L’esposizione vede la partecipazione dello scrittore Andrea Brogna, con “Il bosco delle voci”, del pittore e scultore Stefano Cicatello e del Team Fiumicino Craft, che attraverso il gioco Minecraft presenterà interpretazioni e ricostruzioni digitali del territorio. Un incontro tra creatività tradizionale e innovazione tecnologica.

Le quattro esposizioni sono visitabili fino al 16 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, con ingresso libero. Si tratta di un mese dedicato alla cultura, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico del Litorale Romano: quattro progetti culturali nell’ambito delle iniziative dedicate al trentennale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Un percorso che, attraverso fotografie d’epoca, pittura, scultura, letteratura, linguaggi digitali e approfondimenti naturalistici, offrirà ai visitatori diverse prospettive per conoscere e riscoprire la storia, i paesaggi, la biodiversità e le trasformazioni del territorio. Le iniziative sono realizzate con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Il terzo progetto, “3A – Arte, Ambiente, Amore”, promosso dall’Associazione Nuove Prospettive A.D.V.O.S., vede protagonista la pittrice Armenia Santucci, con una mostra dedicata al rapporto tra espressione artistica e natura. Un’iniziativa che, attraverso il linguaggio della pittura, invita a riflettere sull’importanza della tutela ambientale.

Il quarto progetto, “Litorale Romano, il ritorno del lupo”, sarà dedicato alla presenza del lupo nel territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e al suo ruolo negli equilibri naturali. L’esposizione ripercorre le tappe del ritorno di questa specie attraverso un percorso informativo rivolto in particolare agli studenti delle scuole del Comune di Fiumicino. Con il contributo degli esperti del WWF, l’iniziativa approfondisce l’importanza del lupo per la biodiversità e le buone pratiche per una corretta convivenza con la fauna selvatica.

Le quattro proposte, pur caratterizzate da linguaggi e contenuti differenti, compongono un unico percorso che pone al centro l’identità del territorio e la salvaguardia dell’ambiente naturale.