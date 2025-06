Fiumicino, parte il Progetto “Vita Indipendente”

L’iniziativa punta a favorire l’autodeterminazione e la piena partecipazione delle persone con disabilità

È ufficialmente partito il Progetto “Vita Indipendente”, un’iniziativa finanziata da fondi regionali e destinata a promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilità residenti nel Comune di Fiumicino. Il servizio è stato affidato per l’annualità 2025, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla cooperativa sociale Presenza Sociale, e sarà attivo fino al 31 dicembre.

Un’iniziativa, che si articola in diverse fasi e punta a favorire l’autodeterminazione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, supportandole nella costruzione del proprio progetto di vita.

Tra le attività previste: l’analisi del profilo funzionale e relazionale di ciascun partecipante, la redazione di un curriculum personale, attività di orientamento e consulenza al lavoro, simulazioni di colloqui e percorsi per il rafforzamento delle autonomie individuali, anche in relazione alla mobilità e al rispetto delle responsabilità lavorative.

Una volta completate le fasi iniziali, i partecipanti sono stati inseriti in tirocini formativi presso aziende del territorio, individuate in collaborazione con i Servizi Sociali comunali e la ASLRM3. Hanno aderito all’iniziativa realtà come un supermercato, un asilo nido e alcune attività di ristorazione, dimostrando grande sensibilità e disponibilità verso il progetto.

A seguire e coordinare il percorso, un’équipe multidisciplinare in stretta sinergia con i servizi e le famiglie, per garantire continuità e monitoraggio costante durante tutta la durata del tirocinio.

“Il Progetto Vita Indipendente rappresenta un’opportunità concreta per le persone con disabilità del nostro territorio. Non solo promuove l’inclusione sociale e relazionale, ma offre anche strumenti reali per avvicinarsi al mondo del lavoro. – dichiara Monica Picca, Assessore alle Politiche Sociali. “Siamo orgogliosi di poter sostenere questo tipo di iniziative, che vanno nella direzione di una comunità più equa. Ringrazio la cooperativa , le aziende coinvolte e tutte le famiglie che hanno scelto di intraprendere questo percorso insieme a noi.”