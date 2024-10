Fiumicino, nuove panchine di marmo rosato sul Lungomare della Salute

Un biglietto da visita gradevole, in termini di arredo urbano, per rendere la litoranea più fruibile ed accogliente

di Dario Nottola

Una gradita sorpresa sul lungomare della Salute, a Fiumicino. All’altezza della spiaggia libera ex pronto soccorso hanno fatto la loro comparsa alcune nuove panchine di marmo rosato.

Un biglietto da visita gradevole, in termini di arredo urbano, per la litoranea e soprattutto di fruibilità per i tanti visitatori e residenti che passeggiano o vi sostano, in un punto, peraltro, già caratterizzato dalla presenza di vari locali oltre a giochi per bambini, e quindi assai frequentato da famiglie.

Con un occhio alle persone anziane o persone con difficoltà motoria che potranno più agevolmente riposarsi grazie alle panchine. L’allestimento è stato possibile grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale per valorizzare il lungomare e renderlo più fruibile ed accogliente.