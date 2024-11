Fiumicino, l’aula consiliare apre le porte alla cultura

Lunedì 2 dicembre verrà presentato il libro “I signori degli oceani”

L’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino apre ancora una volta le porte alla cultura. Lunedì 2 dicembre alle 18:30, si terrà un evento dedicato alla geopolitica e alla storia dei mari. Un incontro guidato da Lucio Caracciolo, noto direttore di Limes, una delle riviste italiane più autorevoli nel campo della geopolitica.

Nel corso della serata, che si svolgerà alla presenza del Sindaco, Mario Baccini, verrà presentato il libro “I signori degli oceani”, un’opera che esplora temi centrali come il controllo delle rotte commerciali, la competizione tra le grandi potenze per la supremazia sui mari e l’importanza strategica degli oceani per il futuro delle nazioni. Il libro si propone non solo come un’analisi storica ma anche come uno strumento per comprendere le sfide geopolitiche del XXI secolo.

Lucio Caracciolo, riconosciuto per la sua capacità di interpretare le complesse interconnessioni tra geografia e politica, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra passato e presente.

L’incontro sarà introdotto da Piero Schiavazzi, analista di Limes e docente di Geopolitica e moderato dalla Giornalista, Emma Evangelista.