Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 29 Ottobre 2025

Fiumicino in prima linea contro il mal di testa: arriva il “pullman delle cefalee”

Il 7 novembre visite gratuite e consulenze specialistiche a bordo dell’ambulatorio mobile “In Salus”, con il patrocinio del Comune di Fiumicino

 

 

Il Comune di Fiumicino patrocina la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione “In Salus”, dal titolo “Mal di testa? Non perdere il pullman per la diagnosi e la cura delle cefalee”.

 

L’iniziativa, dedicata alla conoscenza e alla corretta gestione delle cefalee, nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di quella che rappresenta una vera e propria malattia sociale, spesso sottovalutata ma fortemente impattante sulla qualità della vita.

 

Il 7 novembre 2025, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, il pullman ambulatorio per le cefalee farà tappa a Fiumicino, in Largo Paolo Borsellino (Isola Sacra).

 

All’interno del mezzo, medici specialisti saranno a disposizione dei cittadini per visite gratuite, diagnosi personalizzate e indicazioni terapeutiche mirate. Non è richiesta la prenotazione

 

 

