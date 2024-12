Fiumicino, il centro storico della città si illumina per il Natale

Questa sera, nel Borgo Valadier, la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie artistiche natalizie

di Dario Nottola

Da questa sera il centro storico di Fiumicino si è illuminato per il Natale: alle ore 17, in piazza Grassi, nel Borgo Valadier, si è svolta la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie artistiche natalizie.

Un “cielo stellato” attraversa l’intera via Torre Clementina, lungo il porto canale, con la presenza anche di soggetti tridimensionali illuminati come Babbo Natale, con la sua “Casa”, pupazzi di neve, carrozze, maxi auto, animaletti, già diventati oggetto di foto ricordo di bambini e famiglie.

Il Palazzo Comunale ospita una maxi Stella cometa e cascate di luce, mentre un maxi albero “Casa” di Natale abbellisce l’ingresso-rotonda di via degli Orti. Giochi di luce decorativi sulla facciata del Palazzo con l’Orologio. Illuminata anche la passerella pedonale. In totale, 160mila luci a led.

Pur sotto la pioggia, alla cerimonia presenti, tra gli altri, il Sindaco Mario Baccini, il vice sindaco Giovanna Onorati, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio, gli assessori Costa, Biselli e D’Intino, consiglieri comunali.

“L’obiettivo di questo lavoro di squadra è stato quello di accogliere al meglio i visitatori e rendere più liete le festività per tutti i cittadini – ha dichiarato Poggio – L’accensione delle luminarie non è solo un momento simbolico per dare il via al Natale, ma è soprattutto un’occasione per ritrovarsi insieme e celebrare la bellezza e la magia del nostro territorio durante questo periodo di festa. Le luminarie anche quest’anno sono pensate per valorizzare la città e renderla ancora più suggestiva”.

L’ultimo tratto ancora da illuminare è quello di via Giorgio Giorgis, dalla Darsena alla rotonda con viale delle Meduse, mentre vicino la passerella pedonale arriverà anche un Veliero.

“Abbiamo riportato il Natale a Fiumicino. Illuminare la città è un segnale per la città”, ha detto Baccini.

La scritta luminosa “La magia del Natale a Fiumicino” ed un arco danno il benvenuto lungo il porto canale.

MACCARESE Giochi di luce natalizi compaiono, su iniziativa della Maccarese Spa, sul Castello San Giorgio.

FREGENE A Fregene, dopo diversi anni, sono tornate le luminarie natalizie: abbellito un tratto di 1200 metri in viale Castellammare, su iniziativa della Pro Loco di Fregene Maccarese e commercianti. ll Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha partecipato anche all’inaugurazione del tradizionale Presepe del Villaggio dei Pescatori, sul Lungomare di Ponente, a Fregene. L’evento ha segnato l’inizio delle festività natalizie nella località balneare e sono stati molti i cittadini presenti, pronti a vivere la magia del Natale. Il presepe rimarrà aperto al pubblico fino al 7 gennaio 2025.