Fiumicino, il benessere animale al centro del dibattito: esperti a confronto tra salute, diritti e tutela

Martedì 20 ottobre, nell’Aula Consiliare, un convegno nazionale dedicato agli aspetti sanitari e giuridici della protezione degli animali. Tra gli ospiti Massimo Wertmüller

Martedì 20 ottobre, l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ospiterà il convegno nazionale “Il benessere e la tutela degli animali: profili sanitari e giuridici”. Un appuntamento organizzato in collaborazione con il Premio letterario nazionale “La Penna di Noè”. L’evento intende accendere i riflettori su un cambio di paradigma culturale e normativo: riconoscere gli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore e sofferenza e assumersi collettivamente la responsabilità della loro protezione.

Il dibattito si articolerà attorno a due direttrici fondamentali: il profilo sanitario (verrà posta l’attenzione sulla prevenzione delle malattie, sulla garanzia di cure adeguate e sul rigoroso contrasto alla diffusione delle zoonosi, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente) e il profilo giuridico e normativo (l’analisi si concentrerà sull’osservanza delle normative contro il maltrattamento e sui precisi obblighi gravanti su proprietari, allevatori e operatori del settore).

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

L’incontro vedrà la partecipazione, in collegamento video, dell’attore e testimonial Massimo Wertmüller. L’evento vedrà anche la presenza di qualificati esperti, giuristi, accademici e rappresentanti del mondo associativo.

Nel corso dell’evento verrà ufficialmente presentato al pubblico e alla stampa il Premio letterario nazionale “La Penna di Noè”, alla sua prima edizione, patrocinato dal Comune di Fiumicino, dall’ OIPA Italia Odve dalla SISS (Società Italiana di Storia dello Sport), Federazione Nazionale Pro-Natura, APS-ETS, Guardia Rurale Ausiliaria – N.O.G.R.A., LE.A.L. (Lega Antivivisezionista ETS) e Fare Verde ETS ODV.

Sarà possibile seguire l’evento al seguente link: clicca qui