Fiumicino, il 5 ottobre aperto al pubblico il Complesso della Basilica cristiana di Sant’Ippolito

Durante la giornata, il sito sarà eccezionalmente aperto fino alle ore 18.45

di Dario Nottola

In occasione della festa del Santo Patrono di Fiumicino, sabato 5 ottobre il Complesso della Basilica cristiana di Sant’Ippolito, ad Isola Sacra, sarà eccezionalmente aperto al pubblico gratuitamente dalle 11.30 alle 18.45; nel corso della giornata saranno svolte visite guidate a cura di Cristina Genovese, Responsabile scientifica del monumento.

Grazie a una fortunata campagna di scavo iniziata nel 1970, nella zona adiacente al campanile romanico di Sant’Ippolito è stata riportata alla luce una basilica cristiana del IV secolo d.C.

Gli scavi hanno accertato che la zona era già occupata da costruzioni precedenti; infatti sotto alla basilica sono stati ritrovati alcuni ambienti riscaldati, forse collegati a un impianto termale situato a nord-ovest. In seguito l’area fu occupata da alcune sepolture, che forse facevano parte della grande necropoli di Porto. In questa zona venne costruito un primo ambiente absidato forse già dedicato al martire Ippolito, secondo la tradizione ucciso nel III secolo presso il canale di Fiumicino. Questo piccolo edificio fu ricostruito alla fine del IV secolo in forma di basilica a tre navate con portico antistante; distrutta nel 455 d.C. durante il saccheggio dei Vandali, venne ricostruita in seguito e poi abbellita da papa Leone III (795-816) con uno splendido ciborio, oggi ricostruito nell’annesso Antiquarium.

In una fase successiva al IX secolo, le tre aperture sulla facciata vennero chiuse e le navate interne vennero ridotte da tre a una; nello spazio centrale si trovava la schola cantorum, un recinto utilizzato dai cantori in particolari riti, mentre sulla sinistra era presente un battistero a pianta circolare. Inoltre nell’area presbiteriale è stato trovato un sarcofago strigilato contenente le ossa di più persone, sul quale era apposta l’iscrizione “Hic requiescit beatus Ypolitus mar(tyr)“. La chiesa divenne sede del vescovo di Porto nell’XI secolo, ma nel Quattrocento cadde in rovina e non venne più ricostruita.

Nell’adiacente Antiquarium, inaugurato in occasione del Giubileo del 2000, si conservano il sarcofago di Ippolito, l’iscrizione al martire e il ciborio di Leone III, ricostruito grazie ai frammenti rinvenuti.

Il complesso riapre al pubblico gratuitamente all’interno delle aperture previste dal Piano di Valorizzazione, nei weekend sino domenica 20 ottobre dalle ore 11 alle 14.30. Eccezionalmente il 5 ottobre, giorno di Sant’Ippolito, Santo Patrono di Fiumicino, per l’appunto l’apertura sarà fino alle ore 18.45 .