Fiumicino, il 25 ottobre la prima edizione di “Festa Come Una Volta – Un pomeriggio con S. Ippolito”

All’Episcopio di Porto, un pomeriggio tra pedalata, giochi e tradizioni con S. Ippolito

di Dario Nottola

Sabato 25 ottobre, su iniziativa della Pro Loco di Fiumicino, in collaborazione con la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, si terrà la prima edizione di “Festa Come Una Volta – Un pomeriggio con S. Ippolito”.

Il pomeriggio insieme inizierà alle 15.15 con una pedalata che partirà dalla Statua di Enea in Darsena a Fiumicino: un percorso suggestivo lungo la ciclabile fino all’Episcopio di Porto. Per chi non ama la bicicletta o è impossibilitato, dalle 15 il cortile dell’Episcopio si animerà con un mercatino artigianale ed una degustazione, partite di scacchi, giri sul pony e trecce per capelli.

Invece, dalle 17, in agenda giochi di squadra per adulti e bambini e tante attività pensate per vivere la festa nello spirito delle tradizioni di una volta, a cui sarà possibile iscriversi nei giorni precedenti presso la sede della Pro Loco e il giorno stesso presso il suo stand nel cortile dell’Episcopio.

Alle 18.30, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di partecipare alla Santa Messa e, per tutto il pomeriggio, sarà possibile visitare l’Episcopio, aperto in via straordinaria, previa prenotazione.“Un’occasione per stare insieme, divertirci e riscoprire il valore della comunità. Non mancare!”, l’invito della Pro Loco.

Episcopio di Porto – Fiumicino

Info e iscrizioni: Pro Loco di Fiumicino APS (06 65047520)