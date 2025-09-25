Fiumicino, gli studenti protagonisti del progetto “Fidati della pace” nel nome di Salvo D’Acquisto

Nell’Aula Consiliare la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2025-2026: premiate le scuole che hanno raccontato la pace attraverso poesia, musica e arte

di Fernanda De Nitto

L’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato questa mattina l’evento organizzato dall’Associazione EIP Italia Scuola Strumento di Pace ETS dedicato al progetto “Fidati della pace – Rispettare i diritti per costruire il futuro Insieme” promosso in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto.

L’Associazione, nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, ha organizzato la cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico 2025-2026, dedicata al concorso “Un nuovo inizio tra memoria e futuro nel nome di Salvo D’Acquisto”.

Presenti all’iniziativa il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il vice sindaco, Giovanna Onorati, il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, il Generale Ugo Cantoni, e Anna Paola Tantucci, organizzatrice dell’incontro e presidente EIP Italia ETS e diverse autorità civili e militari.

I veri protagonisti della mattinata sono stati gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione, sotto la guida dei propri insegnanti, al 53° concorso nazionale EIP Italia “Fidati della Pace”. Le scuole premiate del territorio sono state: l’I.C. Fregene-Passoscuro con la sezione speciale ospedaliera di Palidoro e di Santa Marinella, la classe VA del plesso di Passoscuro e le classi IVD, IVE, VA della primaria; l’I.C. Giovan Battista Grassi con le classi IB e VE; l’I.C. Lido del Faro con la classe VB della primaria e la IIG della secondaria di primo grado; l’I.C. Porto Romano con le sezioni IIH e IIIM della scuola media di Fiumicino.

Gli studenti hanno partecipato al progetto con idee, disegni, poesie e musica, creando composizioni nate con l’obiettivo di dimostrare che la pace non è un sogno lontano ma una scelta quotidiana, un impegno che ognuno può scegliere per costruire un mondo migliore.

“Il territorio di Fiumicino è stato teatro di un atto di estremo coraggio e sacrificio, quello del martire Salvo D’Acquisto, giovane vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri che il 23 settembre 1943 scelse di sacrificare la propria vita per salvare ventidue innocenti condannati alla fucilazione dai nazisti. La sua storia ci insegna il valore inestimabile del coraggio, della responsabilità e dell’altruismo – ha dichiarato Anna Paola Tantucci, Presidente di EIP Italia ETS – L’organizzazione specializzata nel campo dei diritti umani e della promozione della pace ha voluto omaggiare la memoria di chi ha lottato per la giustizia e la libertà, ispirati dall’esempio del martire per continuare a costruire insieme con gli studenti un futuro di pace”.

“Un ringraziamento agli organizzatori dell’evento, a tutte le autorità civili e militari presenti, e alle insegnanti che hanno accompagnato le alunne e gli alunni in questa giornata dedicata alla pace” ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“Le parole chiave di questo incontro sono: poesia, pace, fiducia e coraggio. La fiducia nel perseguire il valore della pace è per me l’aspetto più importante, perché dobbiamo credere nella possibilità che ci possano essere soluzioni alternative all’orrore della guerra – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Da secoli gli uomini si combattono e poi si chiedono perché lo fanno. Noi vogliamo che le diplomazie possano confrontarsi per trovare soluzioni e, anche quando appaiono complicate, dobbiamo insistere, fino a che la mediazione non diventi risolutiva”.

“Quello che sta accadendo nel mondo in Ucraina e a Gaza – ha aggiunto – sono tragedie che non possiamo tollerare. Non possiamo accettare che bambini, famiglie e civili inermi subiscano indicibili violenze. Vite spezzate da conflitti che siamo chiamati a respingere con fermezza e dignità. E’ essenziale restare uniti e gridare, anche attraverso la poesia, la nostra voce che aspira ad un dialogo che parli di pace”.