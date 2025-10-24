Fiumicino festeggia l’autunno: tra bici, giochi e sapori di una volta

Dalla “Festa come una Volta” alla gita lungo il Tevere fino al mercatino natalizio: un calendario di eventi firmato Pro Loco per riscoprire le tradizioni del territorio

di Dario Nottola

Al via domani le iniziative d’autunno a Fiumicino tra tradizioni, storia e scoperta del territorio con in campo la Pro Loco.

Sabato 25 ottobre si terrà la prima edizione di “Festa come una Volta – un pomeriggio con Sant’Ippolito”: al via alle 15.15 dalla Darsena con una pedalata che partirà dalla Statua di Enea, e percorrendo la ciclabile, giungerà fino all’Episcopio di Porto sulla via Portuense. Per chi non ha la bici, dalle ore 15 il cortile dell’Episcopio si animerà con un mercatino artigianale, partite a scacchi, giri sul pony e altri intrattenimenti. Sarà presente anche un piccolo punto ristoro.

Dalle 17, invece, giochi di squadra per adulti e bambini e tante attività pensate per vivere la festa nello spirito delle tradizioni di una volta. E’ possibile iscriversi ai giochi anche prenotandosi nei giorni precedenti oppure il giorno stesso presso l’Episcopio.

Alle 18.30 si terrà la Santa Messa nella caratteristica chiesa che conserva l’urna con le reliquie di S. Ippolito, Patrono della Città di Fiumicino. Per tutto il pomeriggio, inoltre, sarà possibile visitare l’Episcopio, antica sede vescovile, aperto eccezionalmente, previa prenotazione.

Sabato 8 novembre torna “Lungo il Fiume sull’Acqua”: una gita in barca lungo il Tevere partendo da Fiumicino, in risalita verso Roma, doppiando Capo Due Rami. Da lì si inverte la rotta per scendere verso mare in direzione Ostia, navigando lungo il fiume fino alla foce. Nel percorso di rientro ci sarà un aperitivo accompagnato dal sottofondo di musica dal vivo.

Infine, lunedì 8 dicembre si terrà un mercatino artigianale e prodotti tipici con animazione a tema natalizio: appuntamento in Via Torre Clementina (centro storico) nel tratto iniziale (da Palazzo Noccioli a Via Orbetello).