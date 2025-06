Fiumicino, domani Madonna Santa Maria Stella Maris in processione

La Sacra Immagine della Madonna sfilerà lungo la banchina del porto canale, per la benedizione al porto, alla città, ed ai pescatori.

Al termine di 4 giorni di appuntamento, tra spettacoli e ristorazione, la Solenne Processione, con la Sacra Immagine della Madonna, sarà domani domenica 22 giugno il clou, a Fiumicino, della festa patronale Santa Maria Stella Maris, protettrice del Lido del Faro e dei pescatori.

Al termine della Messa solenne delle 17.30, la Sacra Immagine della Madonna, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, sarà in solenne processione lungo le strade e sfilera’ lungo la banchina del porto canale, per la benedizione al porto, alla città, ed ai pescatori, ed il lancio di una corona di alloro in onore ai Caduti del mare. L’accompagnamento musicale sarà della Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino. Sul palco di viale delle Meduse, alle 21.30, la musica e la comicità di Carmine Faraco con il Live Show “Cabarock” e l’estrazione della Lotteria.