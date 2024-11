Fiumicino, da domani disciplina di traffico provvisoria per installazione luminarie natalizie

Istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta in Via Torre Clementina

In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale di Fiumicino ha organizzato l’installazione delle luminarie. Dal 29 novembre al 3 dicembre, in Via Torre Clementina, per poter realizzare le operazioni di montaggio, sarà necessario istituire adeguata disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Torre Clementina, nel tratto compreso dalla rotatoria di Via degli Orti (altezza locomotiva) all’incrocio con Via del Canale, dalle 22:00 di domani, venerdì 29 novembre fino alle ore 06:00 di martedì 3 dicembre.