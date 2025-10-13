Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 13 Ottobre 2025

Fiumicino, concluso l’ultimo appuntamento di “Scrittori da Bere e Musica da Saggiare”

Guidati dalla giornalista e scrittrice Daniela Brancati, gli ospiti della serata hanno offerto spunti di riflessione e momenti di grande spessore culturale.

Si è concluso l’ultimo appuntamento di “Scrittori da Bere e Musica da Saggiare”, ospitato sabato 11 ottobre presso l’Hotel Tiber, nel cuore del centro storico di Fiumicino. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’Assessore Monica Picca, che ha dichiarato: “È stato bello vedere la nostra città vivere una serata così intensa, dove la cultura si è intrecciata con l’identità e i sapori del territorio. Fiumicino è un luogo ricco di storia, di paesaggi suggestivi e di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere conosciute e raccontate, e farlo attraverso la musica e l’arte crea un dialogo autentico e profondo. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa serata, perché ogni iniziativa che valorizza il nostro territorio è un passo avanti verso una città più consapevole e orgogliosa.”

Guidati dalla giornalista e scrittrice Daniela Brancati, gli ospiti della serata hanno offerto spunti di riflessione e momenti di grande spessore culturale. Tra loro, Alessandro Cecchi Paone, che ha presentato il suo libro “I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti”, e Francesca Alliata Bronner, che ha accompagnato il pubblico in un emozionante viaggio tra i ricordi di Fregene con “Quattro passi fra i ricordi di Fregene”.

A concludere l’evento, una degustazione di prodotti locali a filiera corta, simbolo dell’identità e della qualità del territorio: dal vino di Tragliatella, all’olio e alle mandorle di Maccarese, fino alle alici di Fiumicino e ai formaggi di Palidoro.

