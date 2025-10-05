Fiumicino celebra Sant’Ippolito: fede, tradizione e comunità

Processione, messa solenne e momenti di memoria collettiva per onorare il Santo Patrono, tra storia e identità cittadina

di Fiumicino Online

La città si è raccolta oggi, 5 ottobre 2025, attorno alla figura di Sant’Ippolito, Patrono del Comune e della Diocesi di Porto-Santa Rufina insieme alle sante Rufina e Seconda. Una giornata intensa di fede e tradizione, che ha visto svolgersi la processione, la messa solenne e diversi momenti comunitari, nel segno della memoria e della spiritualità condivisa.

“Un tempo di fede e memoria che unisce la nostra Chiesa di Porto-Santa Rufina attorno alle sue radici e alla testimonianza di Sant’Ippolito”, è stato il messaggio che ha accompagnato la celebrazione. La manifestazione è stata presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, alla guida della Diocesi, alla presenza del sindaco Mario Baccini e delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Sant’Ippolito, primo vescovo e martire della comunità cristiana locale, rappresenta non solo un punto di riferimento spirituale, ma anche un simbolo di identità culturale per la città e la diocesi. La sua festa diventa ogni anno occasione per rinsaldare il legame tra fede, storia e tradizione, nel segno di una comunità che continua a riconoscersi nelle sue radici più autentiche.

(Foto Fabio Diodato)