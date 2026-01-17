Fiumicino celebra le sue eccellenze storiche

Targhe “Attività Storica del Lazio” a Fotottica Aldo e allo stabilimento Toni di Fregene, alla presenza del sindaco Mario Baccini e della vicepresidente regionale Roberta Angelilli

Tradizione, innovazione e identità locale, sono state al centro della cerimonia di consegna delle targhe ‘Attività Storica del Lazio’, conferite a Fotottica Aldo di Fiumicino, e allo stabilimento balneare Toni di Fregene, alla presenza del sindaco, Mario Baccini, e della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Un momento per celebrare due realtà imprenditoriali che da decenni rappresentano punti di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio.

“Un segnale di attenzione verso imprese che hanno costruito nel tempo non solo attività economiche solide, ma anche identità e tradizione per la nostra comunità – ha sottolineato il Primo Cittadino – Fotottica Aldo e Toni, sono esempi di dedizione, capacità imprenditoriale e continuità familiare. Valorizzare le attività storiche significa preservare la memoria produttiva del territorio e riconoscere il contributo che queste imprese offrono allo sviluppo locale.”

“Un riconoscimento che va ad aziende operative da decenni, con una storia importante e una reputazione consolidata – ha dichiarato la Vice Presidente della Regione Lazio – L’iniziativa regionale, dedicata alle attività storiche del Lazio, ha ottenuto un grandissimo riscontro. Le imprese hanno apprezzato il segnale di vicinanza e l’attenzione espressa dalle istituzioni. Sono aziende che hanno saputo mettere in campo qualcosa di unico, e questa originalità e competenza meritano di essere valorizzate.”

Fabio, titolare di Fotottica Aldo, ha ricordato l’innovazione che ha contraddistinto la sua attività nel corso degli anni: grazie all’esperienza maturata in precedenza, riuscì a ridurre i tempi di sviluppo fotografico da quindici giorni a un solo giorno. Con l’arrivo del digitale, il suo laboratorio fu il primo a Fiumicino nella stampa a colori e, già a metà degli anni Ottanta, offriva sviluppo e stampa in un’ora. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione all’interno delle aziende: “Le persone professionali, preparate e affidabili fanno davvero la differenza. In questo mi considero fortunato.”

Toni, titolare dell’omonimo stabilimento, ha raccontato la storia dell’impresa di famiglia, tramandata dal padre e oggi gestita insieme alla moglie e ai figli: “L’attività nacque sotto dei tendoni che poi vennero sostituiti da una capanna di legno. Nel 1962 fu costruito il corpo centrale, poi negli anni Settanta il resto della struttura. Una crescita costante che continua ancora oggi.”

Alla consegna delle targhe erano presenti il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, Assessori, Consiglieri comunali e alcuni dipendenti e familiari delle Attività Storiche.