ANPI Fiumicino celebra l’80° anniversario della Liberazione: protagoniste le Donne della Resistenza

Appuntamento il 25 aprile, alle ore 18:00, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese

L’A.N.P.I. Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto” – organizzazione militante di memoria attiva e di impegno civile – per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in difesa della Costituzione e per la pace, organizza per il 25 aprile, alle ore 18:00, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese, l’iniziativa intitolata: “Le Donne della Resistenza – Storie di coraggio e libertà”.

“Sarà un percorso di letture e musica – dichiara il Presidente di Sezione, Giuseppe Liccardi – con il patrocinio del Comune di Fiumicino e la collaborazione della Biblioteca Gino Pallotta e della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto, in ricordo di tutte e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato: partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, deportati, internati militari, forze dell’ordine, sacerdoti, antifasciste, antifascisti, intere famiglie”.

“La Costituzione del 1948 – continua – è il frutto di quella lotta, un dettato civile che riguardava e riguarda tutti: libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro, pace, dignità della persona, in una piena democrazia fondata sul pluralismo”.

“Oggi – si legge in una nota dell’associazione – si impone una nuova Resistenza, con la forza dell’intelligenza collettiva e con la determinazione e la passione delle coscienze libere e antifasciste.

Questa iniziativa si inserisce in una serie di attività che saranno sviluppate per l’intero anno, in occasione di un 25 Aprile particolarmente importante: non solo per l’ottantesimo anniversario della Liberazione del 1945, ma anche perché coincide con una crisi mondiale che mette seriamente a rischio i beni fondamentali e irrinunciabili della pace e della libertà”.