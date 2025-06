Fiumicino celebra la Giornata della Marina Militare (VIDEO)

Presente alla cerimonia anche il Sindaco Mario Baccini

Comunicato Stampa

Si è tenuta oggi una breve e sobria cerimonia al monumento “ai Marinai d’Italia” di Viale Traiano per celebrare anche a Fiumicino la Giornata della Marina Militare. Giornata che ricorda “l’impresa di Premuda” quando Luigi Rizzo alla testa dei MAS dell’allora Regia Marina affondò la corazzata austriaca nemica “Santo Stefano” danneggiando la gemella “Tegetthoff” e ciò prima che le stesse portassero un attacco decisivo allo snodo cruciale del Canale d’Otranto.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Baccini e il Presidente del Consiglio comunale Severini, e tra le altre Autorità, il Comandante del CTR dell’Aeronautica Militare, i rappresentanti del Comando Compagnia Guardia di Finanza, il Comandante della Stazione Carabinieri, oltre che il Presidente, il direttivo e i membri della locale associazione dei marinai d’Italia, sempre pronti a rinnovare la tradizione marinaresca molto avvertita nella comunità.

Dopo il tradizionale “alza bandiera” al pennone del monumento, la recita della preghiera del Marinaio, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’ascolto degli inni, è stata ceduta la parola alle Autorità locali. Il Sindaco ha tenuto a ricordare il contributo che i marinai hanno fornito e continuano a fornire per la difesa dei nostri mari e delle nostre coste, anche nel contesto di uno scenario globale dalle crisi complesse, e ciò comprendendo pure il personale delle Capitanerie di porto nell’ambito di una tra le declinazioni del concetto di funzione di sicurezza, e cioè quella della navigazione e della vita umana in mare.

Il Comandante della Capitaneria ha voluto ricordare che il 10 giugno non celebra soltanto gli eroi dell’impresa di Premuda, ma è un momento per esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che nel passato e nel presente hanno dedicato e dedicano la loro vita per garantire la sicurezza sui nostri mari sotto vari aspetti, difesa, sicurezza, tutela ambientale e delle specie ittiche, salvaguardia della vita umana.

Il fatto che le Istituzioni si siano riunite al “Monumento ai Marinai” è un’occasione per farlo conoscere e valorizzarlo ulteriormente, specialmente in un Comune – come quello di Fiumicino – indissolubilmente legato all’uso del mare, della costa e del porto.